Nuevo año, nuevos retos

Cualquier excusa es buena para fijarnos nuevos objetivos y comenzar de cero. Son fechas en las que hacemos los buenos propósitos, aquellos de los cuales terminamos por no cumplir la mayoría. Pero estos días, sobre todo el fin de año, invita a reflexionar, sobre lo que ha ido bien y lo que no.

Me considero una chica optimista, que olvida rápido los malos momentos y guarda en su cabeza los buenos, pero si algo ha caracterizado mi 2016 ha sido la grave lesión de rodilla que sufrí el pasado 21 de febrero, hecho que sin duda borraría, por lo que pagaría por despertar y que alguien me dijera que todo ha sido un mal sueño. Después de lesionarme la izquierda en noviembre de 2007 en Londres con la selección española, jamás pensé que algo así me volvería a suceder. Pero ese es el precio al que estamos expuestos cuando competimos en la élite y la exigencia e intensidad de los entrenamientos y partidos es máxima.

Aún así, soy tan positiva que me lo tomo como un aprendizaje más. Nunca he tenido una actitud derrotista, de ponerme en lo peor. Donde otra persona vería un obstáculo, yo he visto una oportunidad de crecer y hacerme aun más fuerte, porque, como dice el formador Victor Kuppers, los valores de una persona se definen con la siguiente fórmula; «(Conocimientos + Habilidades) x Actitud».

La actitud es la que tú decides tener. La vida es simple. Es la que marca la diferencia. No hay que tirar la toalla sino encontrar lo positivo, todo tiene algo bueno. Este 2017 que empezamos vamos a hacerlo dando gracias por todo lo bueno que tenemos, valorémoslo.

Ahora, muchos meses por delante, muchas jornadas, entrenamientos y viajes, pero un solo objetivo y tod@s remando en la misma dirección. Si hay algo que destacar de este año pasado, es la fantástica temporada que hemos estamos realizando. Envidia sana sentía al ver a las compañeras competir cada fin de semana y disfrutar como lo hacían. Desde luego que es con lo que me quedo, con la unión del equipo y las ganas que tenemos tod@s de aprender y seguir mejorando.

A nivel personal, he conseguido muchas cosas, es cierto, y estoy orgullosa de ello, pero como dice el título de este artículo, «nuevos retos», así que esto no es que haya terminado, sino que tan solo ha hecho que empezar. El primero de ellos y más próximo, volver a disfrutar del fútbol como lo hacía hace once meses. Sería un maravilloso regalo de Reyes que esperaré recibir con ilusión. Y que Melchor, Gaspar y Baltasar os traigan a todos vosotros aquello que deseáis, pero sobre todo salud y felicidad.