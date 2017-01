«El equipo destaca por la clasificación y por tener un muy buen vestuario»

Otra cara sonriente de Muñiz tras acabar el partido. Ya van muchas esta temporada. «Estuvimos efectivos en esas segundas jugadas, nos adelantamos en el marcador y en los últimos minutos el UCAM apretó, pero el equipo trabajó bien», resumió como radiografía del encuentro. «Fue un partido con muchos balones a la espalda, aprovechando la velocidad de Collantes, Vicente y Jona. Era un partido difícil que se trabajó con seriedad. En la segunda parte el equipo supo leer bien el partido», remachó el asturiano.

Pese a la satisfacción, Muñiz no quiso lanzar las campanas al vuelo. «Estamos bien clasificados con unos puntos interesantes, gracias al buen trabajo que se está realizando. Quedan muchos partidos, mucha temporada y está todo en juego. Hay que seguir con el mismo ritmo y la misma humildad. Lo que queda hasta el final va a ser duro y lo pasado ya no sirve para nada. El pasado en el fútbol no existe y hay que pensar en recuperar bien e intentar llegar al partido de Huesca con la misma frescura y la misma intensidad», explicó.

Además, destacó la unión del grupo. «El conjunto está siempre por encima de las individualidades. El equipo está destacando por los puntos, por la clasificación y por tener un muy buen vestuario. Hay que agradecerlo y reconocerlo. El vestuario es clave para todo lo que se consiga», zanjó.