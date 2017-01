A por la quinta victoria seguida

Con 43 puntos en el zurrón y 4 victorias consecutivas, el Levante UD visita hoy a un rival especialmente fuerte en su estadio. El Huesca, que ocupa la última posición de los puestos para jugar el play-off del ascenso, aparece en el camino del conjunto granota con mucho que ganar y menos que perder. Con 6 victorias de los 9 partidos que ha disputado ante su afición, el conjunto aragonés ofrece unos números que obligan al respeto. Es el equipo más goleador (21 tantos, por los 16 del Levante UD) de la Liga en su casa, que no es ninguna tontería. Hay otro factor a tener muy en cuenta: se espera lluvia y 3 grados de temperatura durante el partido.

El Levante UD llega a Huesca solo con una novedad respecto al último partido. Su entrenador, López Muñiz, recupera al centrocampista Natxo Insa, después de superar una fractura del tabique nasal. Las bajas son las ya conocidas, de larga duración, de Chema Rodríguez, Iván López y Mon

Muñiz repitió en los dos últimos encuentros, jugados en apenas cuatro días, el mismo once inicial, con el único cambio obligado de Verza por el mencionado Insa. Pero hay más posibles cambios a la vista. El buen momento de forma de Jason, mostrado en sus apariciones en las segundas partes, puede llevarle a la titularidad en detrimento de Morales o de Rubén García. No hay, de hecho, alfiles fijos en el Levante UD.

El Levante UD se presenta a la cita con Roger Martí en excelente estado. Suma 12 goles y 2 de ellos los ha marcado en los dos últimos partidos, confirmando su recuperación como goleador en este principio de año.

Enfrente, el Levante UD tendrá a un equipo fresco, ambicioso y especialmente efectivo. Su entrenador, Juan Antonio Anquela, no presentará bajas. El técnico jienense del Huesca recupera a a varios jugadores que no pudieron participar en el anterior encuentro ante el Numancia, como son los casos de Akapo, que estaba sancionado, y de Borja Lázaro, enfermo. El primero volverá a ocupar el lateral derecho. En el lateral izquierdo gana la partida el serbio Rajko Brezancic. Llegó a última hora tras destacar en los Balcanes y no terminar de cuajar en el AZ Alkmaar. Mejor en ataque que en defensa. Con él en el once, el alicantino César Soriano pierde enteros.

La atención defensiva del Levante UD deberá centrarse en el ariete del Huesca, Borja Lázaro, que la temporada pasada contribuyó al ascenso del Leganés con 7 goles. Esta campaña suma 5 tantos en un equipo con los tantos muy repartidos.