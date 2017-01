El Levante rechaza la petición de Martins de rescindir su contrato

El Levante UD no va a dejar salir a Rafael Martins mediante la rescisión de su contrato. El futbolista brasileño ha decidido poner punto y final a su etapa en el Ciutat de València, y por ello, pretende marcharse durante el presente mercado de fichajes invernal. Por su parte, las diferentes reuniones que se sucedieron en la jornada de ayer entre su representante, José Lorenzo, y el club «granota» para tratar la rescisión de su contrato –que termina dentro de seis meses– no llegaron a buen puerto por la negativa de la entidad a dejarle salir «a coste cero». El equipo levantinista no está dispuesto a desprenderse del futbolista sin recibir ningún tipo de compensación económica, algo que no están dispuesto ofrecer los equipos que compiten por hacerse con los servicios de Martins, puesto que pueden firmarle gratis de cara a la próxima temporada. El atacante, que tan solo ha disputado nueve partidos (tres como titular) con el conjunto de Orriols durante el curso 2016/17 y que lleva desde septiembre a la sombra del buen rendimiento que está ofreciendo Roger Martí, considera que la mejor opción para su futuro más a corto plazo es la de regresar a la liga portuguesa, donde ya militó en equipos como Moreirense y Vitória Setúbal.

Los equipos más interesados en la contratación del delantero de 27 años son el Sporting de Braga y el Belenenses, ofertas que el representante del delantero brasileño puso ayer sobre la mesa. El primero de ellos ya intentó su fichaje hasta el último día del pasado mercado de verano, a lo que se negaron tanto el futbolista como el propio Levante. La intención del jugador de regresar a la Primeira Liga de Portugal le habría llevado a rechazar las diversas ofertas que ha recibido durante las últimas semanas del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

El bagaje anotador de Martins en España es diametralmente opuesto al que ofreció durante las dos temporadas que jugó en la competición lusa. Mientras que con el Levante tan solo ha anotado dos goles –uno de ellos durante esta temporada en la derrota sufrida frente al Girona por 2-1– en 27 partidos (entre Liga y Copa del Rey) en su etapa en Portugal (en la que vistió las camisetas de Moreirense y Vitória de Setúbal) marcó 35 goles en 61 encuentros.