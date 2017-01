Doble intercambio de piezas para Muñiz

­

La dirección deportiva del Levante UD prepara un doble cambio de piezas en este mercado invernal. En los próximos días y salvo giro inesperado, el club azulgrana dará luz verde a la salida de Rafael Martins „rumbo a la liga portuguesa con la carta de libertad„ así como al regreso del portero Álex Remiro al Athletic Club. Para cubrir sus bajas llegará cedido el delantero Juan Muñoz (Utrera, 21 años) y se incorporará al meta Oier Olazábal (Irún, 27 años), procedente del Granada.

Muñoz aterrizará en el Ciutat de València en calidad de cedido hasta final de temporada. El jugador, propiedad del Sevilla, ha completado la primera vuelta del campeonato con el Zaragoza (ha marcado 3 goles en 16 encuentros), pero su presencia en las alienaciones ha ido disminuyendo hasta el punto de que el andaluz ha solicitado marcharse. Tanto es así que el director deportivo del Zaragoza, Narcís Julià, reconoció que el club maño trabaja en su salida, puesto que el Sevilla impuso una serie de contraprestaciones económicas si el futbolista no jugaba un mínimo de partidos. El entrenador Raül Agné lo ha dejado fuera de la convocatoria para esta jornada.

Muñoz cubrirá la salida de Rafael Martins, cuyo agente negocia la rescisión de su contrato con la directiva azulgrana desde hace días. El Levante UD no quiere dejar marchar al futbolista gratis y trata de fijar algún tipo de retribución por objetivos hasta final de temporada.

En este sentido, Muñiz confirmó ayer que el club negocia la rescisión del brasileño, aunque descartó hablar de Juan Muñoz. El técnico asturiano, eso sí, explicó que Martins les ha dicho que se quiere marchar, pero no por incomodidad o por no estar a gusto, sino porque acaba contra en junio y le ha salido una opción el Portugal que considera positiva. «Intentamos buscar una solución para todos. Es un jugador increíble y sigue trabajando al mismo nivel que sus compañeros», indicó ayer Muñiz, quien hoy deberá tomar la decisión de convocarlo o no para el partido de mañana ante el Numancia. «Es un jugador que pertenece al club y si no hay novedad hablaremos con él para ver su estado moral y anímico. Quedan 48 horas para el partido», señaló.

En cuanto a Juan Muñoz, Muñiz no quiso pronunciarse. «Es un futbolista del Zaragoza y no me corresponde hablar de este asunto. Cuanto antes dejemos de hablar de estas situaciones, mucho mejor. Lo importante ahora es que los futbolistas están comprometidos y centrados en lo que nos toca, que es el partido del domingo», manifestó.

El tiene recambio de Remiro

Por otro lado, el entrenador explicó que cuenta con el portero Álex Remiro para el duelo ante el Numancia a pesar de las conversaciones con el Athletic Club para que el meta regrese al club bilbaíno, de donde procede cedido. Todo apunta en que en los próximos días el Levante UD firmará la incorporación de Oier, meta del Granada (el equipo andaluz acaba de fichar a Rui Silva). Con Oier en la plantilla Tito y Carmelo del Pozo aprobarán la vuelta de Remiro al Athletic. La entidad granota, al igual que sucede en el caso de Martins, trata de sacar provecho económico en ambas operaciones o, al menos, no verse perjudicado en lo deportivo.