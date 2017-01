Campaña sufre una contusión y en el tobillo y se someterá a pruebas

La gran preocupación en la expedición levantinista durante el viaje de vuelta fue el estado de Campaña. El sevillano sufrió una dura entrada de Pablo Pérez en su tobillo izquierdo a falta de doce minutos para el final y no pudo acabar el encuentro. Tras un primer reconocimiento, el club anunció que el jugador sufre una fuerte contusión y que en breve se someterá a pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión en este tobillo.

Últimos días de mercado

Por otro lado, el Levante UD entra en los últimos tres días de mercado de fichajes con la más que probable incorporación del meta Oier Olazábal. El portero vasco se quedó fuera la lista de convocado del Granada para el duelo ante el Villarreal y en las próximas horas podría llegar a Valencia para firmar su contrato con el club azulgrana. Eso abrirá la puerta de regreso al Athletic a Álex Remiro, que tampoco entró en la citación de Muñiz para el duelo en Alcorcón.

Este intercambio de porteros podría no ser el último movimiento del Levante UD en este mes de enero. Tito no descarta realizar alguna incorporación más. La posición de lateral derecho es una de las demarcaciones a reforzar debido a que la recuperación de Iván López avanza lentamente. Una de las posibilidades que se barajan, en el caso de que no haya fichaje, es subir al canterano Shaq al primer equipo hasta final de temporada.