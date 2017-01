Muñiz: "Hay que volver a la realidad. Esto es la Segunda División"

Más que al rival a los fallos del su propio equipo, Muñiz puso el acento en la categoría. Así es el fútbol de la Liga 1|2|3. «Esto es la Segunda División, es intensidad, segundas jugadas, disputas... Eso hay que dominarlo», indicó. «Ellos tuvieron sus oportunidades y las aprovecharon. Supieron minimizar nuestro juego de ataque en la primera parte y en la segunda parte, con el marcador a favor de ellos se te complica el partido», resumió el asturiano.

No obstante, también alabó el juego del rival. «El Alcorcón hizo una buena primera parte, con muchas disputas, intensidad y segundas jugadas y en este campo el que domina las disputas y las segundas jugadas domina el partido. Tenemos que volver a la realidad, eso es la Segunda División», analizó el entrenador del Levante UD. «Sabíamos de la dificultad y se ha visto desde el inicio. Te ves superado y se adelantan en el marcador con un penalti, pero podría haber sido cualquier otra jugada porque jugaron mucho tiempo en nuestro campo. En el descanso hubo correcciones tácticas, indicaciones para igualar la intensidad, ganar las segundas jugadas, no tener errores en la salida del balón... Cuando el partido se te pone 2-0 se te complica todo. Teníamos la esperanza de marcar un gol temprano y disputar la segunda parte, pero no pudo ser. Ahora hay que ir a la realidad, es importantísimo vivir en el mundo real», destacó el preparador del Levante UD.

Inquirido por si era un aviso para sus jugadores, Muñiz subrayó que no hay tiempo para la relajación. «No digo esto por cómo hemos salido. El equipo está en una buena línea de juego, de puntos en la clasificación. Tenemos que ver que en Segunda cuando decimos que es partido a partido es un realidad y en esa realidad hay que vivir», remachó Muñiz en rueda de prensa.