"Será difícil un cambio en la portería"

Oier Olazábal sabe dónde se mete y aunque sabe que tendrá dificíl adelantar a Raúl Fernández, el meta vasco llega a Orriols con el deseo de ayudar al ascenso. Un hito que, de conseguirse, permitirá al club afrontar su compra por cerca de 300.000 euros para dos temporadas más.

«Sé dónde vengo, Raúl está haciendo una buena temporada y el equipo va primero. Es el sitio donde tengo que estar, sé que el equipo está arriba y no será fácil que cambie la portería, pero vengo a sumar y ser uno más, luchar y pelear en cada entreno y lo demás ya vendrá», explicó el portero en su presentación en el Ciutat.

Por otro lado, Oier confesó que el interés del Levante UD por ficharle se remonta a «varios meses» atrás y destacó la dificultad que ha encontrado para salir de Granada, hasta que la lesión de Kepa en el Athletic aceleró toda la operación. «Desde hace varios meses ya se produjo el primer contacto, pero todo se acelera cuando el Athletic quiere repescar a Remiro. Creo que es una opción buenísima, donde creo que puedo dar lo mejor de mí; y vi la oportunidad y comuniqué al Granada que quería venir aquí», indicó el guardameta.

Además, el portero vasco, que explicó que tiene amistad con Javier Espinosa y Abraham Minero, no quiso pronunciarse sobre lo que sucederá más allá del mes de junio. «Son cosas que no podemos controlar, yo he venido a ayudar, y lo que necesite el equipo de mí, pero no quiero tener muchas prisas. Que ascendamos y a partir de ese ascenso ya veremos qué haremos», remachó.

El director deportivo, Tito, explicó que tenían a Oier en la agenda desde hacía tiempo y que confía en que pueda jugar con el Levante UD la próxima temporada en Primera. «Sabíamos que es un portero con cierta experiencia y con buena base. Pensamos que nos puede ayudar en estos meses y teníamos claro que el sustituto era Oier. Si conseguimos el ascenso, pensamos que es para Primera», argumentó.

Sin más movimientos

Sobre la plantilla, Tito confirmó que no está previsto que haya más fichajes en este mercado de invierno, aunque recordó que están preparados en el caso de que surgiera alguna operación imprevista en este último día de mercado. «No tenemos previsto hacer ningún movimiento más, pero, como hemos dicho otras veces, estamos preparados por si lo hubiera», señaló el director deportivo.

Asimismo, Tito aseguró que no tiene ninguna noticia de una oferta de un equipo chino por Deyverson, que está cedido por el Levante en el Alavés y el club vitoriano tiene una opción de comprar por el jugador de siete millones de euros. «Es el Alavés el que tiene que mover ficha. Si no se pone en contacto con nosotros, no hay nada. Son muchas hipótesis y no consideramos que pueda existir una propuesta por Deyverson», finalizó.