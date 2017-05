Muñiz: "Tenemos el compromiso de sumar el máximo de puntos posible"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, aseguró ayer que el objetivo de su equipo es acabar campeón la temporada en Segunda. Con el ascenso ya conseguido, a falta de 6 jornadas para el final de Liga, el técnico dijo que el Levante UD «va a ser profesional» hasta el último día.

«Intentaremos seguir trabajando y hacerlo lo mejor posible. Nosotros ya hemos conseguido el objetivo y tenemos que valorar nuestro trabajo a lo largo de la temporada. Esperemos que compitamos igual de bien. No me puede preocupar lo que digan otros equipos y seremos grandes profesionales como hemos sido hasta el momento», dijo antes del partido de mañana ante el Rayo Vallecano (Vallecas, 18 horas). El conjunto madrileño, decimoquinto con 43 puntos, compite por evitar el descenso.

El Levante UD suma 77 puntos, 12 más que el segundo (Girona, con 65) y 19 más que el tercero (Getafe, con 58). «Tenemos el compromiso e interés de quedar con el mayor número de puntos posible, dijo Muñoz, que explicó que la implicación del equipo es máxima en cada entrenamiento. «Los he visto entrenar estos días y han sido entrenamientos muy buenos. Les he visto con ganas. ¿Por qué vamos a dejarnos ir si podemos seguir a muy buen ritmo?», insistió Muñiz.

El técnico del Levante UD no quiso desvelar si dará opción a los jugadores que menos han actuado hasta ahora en el partido ante el Rayo, aunque está obligado a hacer cambios. Hay 4 bajas por lesión: Natxo Insa, con un traumatismo en la cadera; Lerma, que se recupera de su dolencia en los isquiotibiales; Campaña, con el mismo problema que el colombiano y Pedro López, con una artritis en el hombro derecho.

Muñiz no quiso valorar las conversaciones que pueda mantener el club para reforzar la plantilla para la próxima temporada, aunque reconoció que le gustaría contar de nuevo con Rober Pier, que pertenece al Deportivo de la Coruña. «Empezar a hablar de futuro sí que nos puede despistar. Yo no quiero pensar en lo que puede pasar este verano. Rober es el perfil que quiero como entrenador y el club también lo quiere, en eso no cabe ninguna duda», aseveró.

El entrenador «granota» tampoco quiso pronunciarse sobre si debe negociar ya una ampliación de su contrato, pues solo tiene un año más de vinculación tras haber logrado el ascenso. «Yo no quiero acelerar nada ni precipitar nada, no creo que se deban forzar situaciones con comentarios. Cuando tenga que llegar, llegará. Yo estoy muy agradecido y quiero que lo primero que se valore es eso, pero no quiero forzar ninguna situación», explicó.