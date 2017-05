Derrota ´tóxica´ en Vallecas

El Levante UD perdió ante el Rayo Vallecano por 2-1 en Vallecas en un partido en el que los azulgrana llegaron muchas bajas y con la resaca propia de una semana de celebraciones tras el ascenso a Primera División logrado el pasado sábado ante el Oviedo en el Ciutat de València. Por si falataba algo, varios jugadorers sufrieron una intoxicación alimentaria que dejó tocados a Pedro López, Saveljich o Róber, que tuvo que ser sustituido a los pocos minutos de comenzar el choque.

Mal comenzó el encuentro porque en el minuto 16 Embarba adelantó a los locales tras un desarreglo defensivo del Levante. Hasta el minuto 30 los de Muñiz no dieron señales ante la porteria del Rayo con un disparo de Rubén que no tuvo mayores consecuencias. Quien no perdonó fue Roger cuando en el minuto 40 controló el balón y su disparó acabó en las mallas de la puerta franjirroja.

Tras el descanso el partido perdió intensidad aunque el Rayo tuvo oportunidades por mediación de Javi Guerra y finalmente por Lass, que en el minuto 66 deshizo el empate.