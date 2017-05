Ida y Charlyn marcan a pares ante el Santa Teresa

El Levante UD Femenino se reencontró ayer con la victoria en un partido que dominó de principio a fin, aunque le costó abrir abrir el marcador, ya que marcó en el minuto 40 por mediación de Ida tras fallar multitud de ocasiones. Tras la reanudación, Ida hizo el doblete mientras que Charlyn completó la goleada con otros dos goles.

Los primeros compases ya dejaron claro que las granotas iban en serio. Las embestidas a la portería de Bea se sucedían: Charlyn, Nerea y Maitane lo intentaron sin suerte hasta el primer gol de Ida.

Tras la reanudación, el Levante salió a cerrar el partido lo más pronto posible. Una internada de Ida por la izquierda acabó por rematar a las visitantes con el doblete de la costamarfileña. Las locales no cesaban en su empeño ofensivo e Ida casi consiguió firmar su tercer tanto pero Bea se interpuso en su camino. Ida estaba cuajando un gran encuentro y cuando llegó su sustitución la grada de El Terrer supo reconocer su trabajo dedicándole una gran ovación.

Aun con dos goles de renta, las levantinistas no se echaron atrás y buscaron aumentar su ventaja. No estaba siendo un gran partido de Charlyn pero la mexicana apareció como siempre, cuando menos se lo espera la defensa para anotar por toda la escuadra y hacer el tercero. No dudó tampoco en anotar el cuarto ajustándola a la esquina más lejana de la portería de Bea tras recibir un fantástico pase de Adriana por la izquierda.

Las de Andrés Tudela obtuvieron una merecida ventaja tras la multitud de ocasiones que acumularon durante el primer periodo y supieron conservarla el resto de minutos del encuentro, en el que el Santa Teresa intentó salir para hacer el gol del honor pero no pudo ante una impecable defensa local. A la postre, merecida victoria para el Levante UD Femenino que se reencuentra con la victoria en el penúltimo partido de las locales en Paiporta.