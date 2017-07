Morales: "Lo que pase con Deyverson va a depender sólo de él"

El vestuario del Levante UD espera la reincorporación de Deyverson con cierto escepticismo. El delantero brasileño se enfundó ayer por la mañana la camiseta de entrenamiento del club para superar las primeras pruebas médicas, pero no se unirá al trabajo del grupo, que lleva entrenándose desde el sábado en la Ciudad Deportiva de Buñol, hasta hoy.

En la caseta granota saben, por experiencia, que la convivencia con un futbolista que desea marcharse no es sencilla, aunque es algo que forma parte de las pretemporadas. «Para nosotros no es nuevo. Él se incorporará cuando termine las pruebas médicas, entrenará y lo que pase con él va a depender sólo de él. Nosotros estaremos aquí trabajando por el club. Imagino que él, hasta que no salga, seguirá trabajando para el club. Si tiene pensado salir trabajará para él mismo, pero creo que dentro de la dinámica del grupo. No creo que haya ningún problema», explicaba ayer Morales al finalizar el entrenamiento matutino en Buñol.

El extremo madrileño, uno de los capitanes de la plantilla, valora que la dirección deportiva haya apostado por quedarse con una parte importante del bloque del equipo que logró el ascenso hace unos meses, pero advierte de que el mercado de fichajes es largo y aún habrá movimientos. «Hay un buen bloque del año pasado. Es una buena manera de empezar. Hay que traer algún jugador para ciertas posiciones y no sabemos si nos quedaremos todos o habrá alguna baja de última hora, esto en verano suele pasar. Estamos trabajando muy bien, pensando en estar aquí. Los que nos quedemos tiraremos para delante y acogeremos a lo nuevos que vengan», añadió Morales.

Por otro lado, el atacante levantinista marcó el objetivo de la temporada en la permanencia en la categoría, con el reto de certificarla lo antes posible y disfrutar de la competición. «Mi objetivo es ayudar al equipo en todo lo que pueda. Si pensamos en algo más a salvarnos cometeremos un error. Cuando empecemos la temporada iremos viendo los primeros partidos cómo van, pero nuestro principal objetivo es la salvación y sumar el máximo número de puntos para lograrla lo antes posible y disfrutar de la categoría», remachó el futbolista de Fuenlabrada, quien encara la temporada con la intención de recuperar su mejor versión. «Según vayan pasando los días y vayamos jugando amistosos iremos cogiendo confianza con el balón, que hace falta para esta competición», zanjó Morales.