Maldita mala suerte para Roger

El delantero Roger Martí vivió el sábado el mayor disgusto que puede sufrir un futbolista sobre un campo de fútbol. Una pesadilla. A la espera de las pruebas médicas de hoy, todo apunta a que se rompió un ligamento, posiblemente el cruzado, de la pierna izquierda. El propio futbolista lo supo desde que escuchó un crack en la articulación más compleja del cuerpo. Ya se quebró el ligamento cruzado de la pierna derecha en la temporada 2014-15, cuando jugaba cedido en el Valladolid. Por eso se retiró el estadio del Almería llorando, maldiciendo la mala suerte, intentando comprender porqué después de haber sido el segundo máximo goleador de Segunda la pasada temporada, con 22 goles, y de haber sido titular en 37 partidos (3-267 minutos), todo se volvió oscuro por una mala pisada en partido amistoso de pretemporada. Eso no es lo peor. Después de consagrarse como un goleador de garantías, sus perspectivas para jugar en Primera División la próxima temporada eran inmejorables. Se ha ganado por derecho propio ser un futbolista relevante en la máxima categoría. De ser una amenaza seria para las defensas más guerreras de la Liga.

Si las pruebas confirman hoy lo peor, Roger se pasará cerca de 6 meses de baja. Si la rotura es parcial, menos. Y siempre queda la esperanza de que no la haya, aunque las posibilidades son muy remotas. Lo sabe él y lo saben sus compañeros. «Lo he oído, lo he oído», señaló Espinosa al banquillo cuando se retiraba Roger, mientras se secaba las lágrimas con la camiseta rosa.

La lesión de Roger es un palo durísimo para el futbolista valenciano de 26 años y también lo es, lógicamente, para el Levante UD. El director deportivo, Tito, estaba buscando un delantero en el mercado, después del fichaje de Álex Alegría, el atacante que iba a luchar por la titularidad con Roger. Alegría llegó cedido del Betis y su incorporación ha despertado mucha ilusión en la parroquia «granota». Pero ahora no es suficiente. El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, necesita ahora dos delanteros más, así que Tito tiene trabajo.

El director deportivo tiene varios nombres apuntados en la genda: Borja Bastón, Adrián Ramos, por Sergio León e incluso Lucas Pérez, del Arsenal. Tras el fichaje de Álex Alegría, en realidad no había prisa para la contratación de otro «9» para la línea atacante. El club quería esperar lo que fue necesario para asegurarse de contratar la mejor opción posible, visto que todavía quedan delante varias semanas de mercado de verano. Ahora, a falta de sólo 4 semanas para el comienzo de la Liga Santander, el tiempo sí que apremia. Fichar a dos delanteros fiables para jugar en Primera División no es nada fácil.

El problema es que el Levante UD tiene otras posiciones del campo por cubrir. Hay muchos frentes abiertos. La opción de fichar a un tercer portero queda ahora aparcada, teniendo en cuenta que con Raúl Fernández y Oier Olazabal se puede ir tirando, ya que también está Koke. Pero luego hay otras parcelas como las bandas o la zona de contención que son obligadas. El equipo necesita centrales y al menos un medio centro. Para las bandas, Muñiz sólo cuenta con Morales y Jason. En el medio, sólo están Jefferson Lerma, Campaña y Bardhi (el tercer fichaje después de Alegría y el lateral Juan Luna) y eso no es para nada suficiente.