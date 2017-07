Morales y los ´titulares´ firman la tercera victoria

El Levante UD ganó ayer por la mínima al Real Murcia en un encuentro que fue de menos a más para los levantinistas. Tras un primer tiempo muy igualado, en el que el Levante UD formó con los jugadores menos habituales, la segunda parte estuvo dominada por los de Orriols, ya con los teóricos titulares sobre el césped. El gol de Morales deshizo el empate.

Muñiz alineó un once inicial con jugadores del filial (Aly, Kaiser, Joel y Pepelu) y futbolistas llamados a tener pocos minutos (Oier, Verza, Espinosa...). Con todo ello, el conjunto granota, que estrenó la equipación blanquinegr, no logró dominar el encuentro y hubo alternativas en las dos porterías. Alegría, Jason y Luna, ayer como extremo zurdo, desaprovecharon su ocasión, como Chamorro para los murcianos. La zaga levantinista acusó la juventud de sus jugadores y el Murcia se encontró con un par de oportunidades claras de gol que no aprovechó Chamorro.

Con el paso de los minutos, las imprecisiones fueron constantes y el cansancio se dejó notar en ambos equipos. El equilibrio se mantuvo hasta que Muñiz acometió un cambio de toda la alineación a falta de medio hora para el final.Salieron los teóricos titulares y eso se notó. El Levante UD mejoró, mucho más fresco que el cuadro «pimentonero», y volvió a aparecer la chispa de Bardhi. El macedonio es la gran noticia de la pretemporada. También destacó Manu Viana en la banda izquierda. Un pase suyo tras una conducción de Bardhi se convirtió en una asistencia para Morales, que ayer se estrenó como goleador.



Una baja importante en la zaga

El que no jugó ayer fue Pedro López. El lateral de Torrent sufre una microrrotura muscular en el sóleo de su pierna izquierda y estará tres semanas de baja, según informó el club. De esta manera, peligra su presencia en el primer partido de Liga ante el Villarreal.