El Levante busca otro récord

El Levante UD goza de muy buen estado de salud. Es un club modélico. Ejemplar. Y cotiza al alza. La entidad se ha convertido en un referente para cualquier asociación deportiva que se precie. En el plano futbolístico, se ha logrado recuperar la categoría y el conjunto comienza a navegar con solvencia en Primera. En lo económico, cada día hay menos deuda. En lo social, se ha logrado batir el récord histórico de abonados y el Ciutat de València se ha engalanado como nunca.

Precisamente en el capítulo de récords es donde el Levante UD pone más hincapié. Hoy se puede batir otro registro histórico si se logra ganar al Deportivo en casa. Sería el mejor arranque liguero de los «granotas». En lo anecdótico, el liderato de Primera estaría incluso a tiro ante un conjunto gallego, que se podría convertir en el farolillo rojo de la categoría tras perder en la primera jornada ante el Madrid. La victoria ante el Villarreal habla bien a las claras de que el Levante UD va muy en serio esta temporada.

Juan Ramón López Muñiz tiene la baja por lesión de Roger Martí, no podrá contar con el central Rober Pier, que está cedido por el Deportivo, pero va comenzando a contar con los últimos fichajes. Aún así, el once titular no ofrecerá muchas variaciones con respecto al último partido. Iván López, Postigo, Chema y Toño, que tuvo una sobresaliente actuación ante el Villarreal, formarían la línea defensiva con el centrocampista Jefferson Lerma como jugador más defensivo en el medio. El técnico colocaría a Campaña junto a Bardhi para dirigir el juego, escoltados por Jason y Morales en la banda derecha e izquierda, respectivamente, y Álex Alegría se mantendría como la referencia ofensiva.



De Fede Cartabria a Bakkali

El Deportivo comienza hoy su Ligadespués de haber sido goleado por el Real Madrid. En el Ciutat ha puntuado en sus cinco últimas visitas (tres victorias y dos empates) y llega con dos ex valencianistas como Fede Cartabria y Bakkali que apuntan a la titularidad. Mel presenta en la convocatoria las novedades del uruguayo Fede Valverde y el turco Emre Çolak. El técnico solo tiene la baja por lesión del valenciano Carles Gil, por lo que maneja muchas alternativas para el once titular ante los azulgrana.