Bardhi ejerce de Mijatovic

Pedja Mijatovic vistió de azulgrana en la temporada 2002-2003. Cuando ya estaba en el Olimpo futbolístico. Pero en el Ciutat dejó pinceladas de la calidad individual que aún conservaba. Enis Bardhi es lo más parecido que se ha visto al montenegrino por el estadio 'granota' en los últimos 15 años. Los movimientos con el cuerpo, el regate, su contragolpe, los pases y el espectacular golpeo del balón de Bardhi recuerdan a Mijatovic. Son muy parecidos. No hay duda.

Enis Bardhi es un fichaje de secretario técnico. Ni el Real Madrid ni el FC Barcelona decidieron mandar ojeadores al último Europeo Sub 21. Pero los técnicos del Levante UD no le perdieron ojo al torneo. Desde Orriols no se puso la mirada en los jugadores de las grandes selecciones, todos ellos en clubes de postín o cuya cesión era un imposible, sino que se buscó al mirlo blanco en los otros equipos. En Macedonia jugaba Bardhi. Como Sasa Lukic lo hacía con Serbia. Junto al valencianista Maksimovic. Y Bardhi les encandiló. No hubo ninguna duda en su fichaje. El consenso de los técnicos, encabezados por Tito y Carmelo, fue global.

El 'diez' del Levante comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del FK Shkupi macedonio. Después jugó una temporada en el Brondby IF danés. Su explosión llegó en el año 2014, cuando tras jugar media temporada en el equipo sueco del KSF Prespa Birlik (en el que disputó 10 partidos y marcó 5 goles), fichó por el Újpest FC húngaro.



Explotó en el Újpest húngaro

Bardhi dio en Hungría el salto cualitativo. Al futbolista macedonio le llegó una oportunidad que le dio a conocer. Y no la desaprovechó. En el club húngaro jugó tres temporadas en las que acumuló 79 partidos y 20 goles, yendo convocado con la Selección de fútbol de Macedonia absoluta y jugando el Europeo Sub-21 de 2017. Bardhi ha sido internacional con la Selección de fútbol de Macedonia sub-18, sub-19, sub-21 y absoluta. En el Europeo Sub-21 de 2017, marcó 2 goles.

Tras su gran Europeo, y ser objeto de deseo de varios clubes de centro Europa, decidió fichar por el Levante UD animado por la idea de jugar la Liga española. Al Levante le ha costado tan solo un millón y medio.