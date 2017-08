"Preferimos entrenar a salir de fiesta"

Como dicen ellas, "nacieron con un balón pegado a los pies". Empezaron a jugar a fútbol con su hermano y primos siendo muy pequeñas en la plaza donde vivía su abuela, en San Cristóbal de La Laguna. Su andadura futbolística comenzó en el Club Deportivo Esperanza, en Tenerife, Natalia con cinco años y Noelia, un año después, con seis. A los 15 pasaron a formar parte de la plantilla del UD Granadilla Tenerife, donde han permanecido cuatro temporadas. Natalia defiende el centro del campo y Noelia es la guardameta de la familia. Estas gemelas tinerfeñas que soñaban con vivir el fútbol de manera profesional son el último fichaje del Levante UD femenino.

Noelia y Natalia Ramos, ahora de 18 años, llevan una vida dedica al fútbol. Tienen claro lo que quieren, por ello todo sacrificio es para una buena causa: "Nosotras preferimos estar entrenando a salir de fiesta, es algo que nos apasionada desde chiquitinas y que a día de hoy seguimos trabajando con mucha ilusión y mucha ambición para llegar lejos y seguir creciendo", explica Noelia.

Acaban de cerrar una etapa deportiva en su Tenerife natal, llegaron al Granadilla siendo una niñas y lo recuerdan con mucho cariño: "Fueron cinco años muy buenos, increíbles, nos vamos siendo todavía unas niñas, pero más maduras, con la cabeza más asentada y con nuestros objetivos y nuestras prioridades bastante claras". Cuando terminó esta temporada, ambas tenían claro que querían ir un paso más allá y dar el salto a la península: "Queríamos vivir experiencias juntas fuera de casa", afirma Noelia. La elección de jugar con el Levante Unión Deportiva llegó a Natalia y Noelia como una gran oportunidad: "Tanto el proyecto que tenía el Levante como lo que nos propuso nos ilusionaba muchísimo y no dudamos en estar aquí en ningún momento", explica Natalia.

Llegan a València con ganas de darlo todo y disfrutar al máximo de esta temporada. "Estamos súper agradecidas por todo el apoyo y la confianza que ha depositado el Levante UD en nosotras, por ello trataremos devolverlo de la misma manera, defendiendo el escudo a muerte y dejarlo en el mejor lugar", así lo explica Natalia.

Respecto al futuro académico de las gemelas, la oferta del Levante UD también llegaba en el mejor momento. Acababan de hacer la prueba para la universidad y en València tenían la oportunidad de estudiar lo que querían, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "Está claro que los cambios van a ser cambios completos. Empezar la universidad lo afrontamos con mucha ilusión y con ganas de conocer a nuestros compañeros de clase y comenzar con la rutina", dice Natalia.

Las hermanas Ramos también son internacionales con la selección española. Hace tan solo una semana se proclamaban campeonas de Europa en el europeo sub 19 tras remontar a Francia. Ambas recuerdan ese momento como uno de los más emocionantes: "Conseguir quedar campeona de Europa no se lograba desde 2004, 13 años después casi, una vida completa en nosotras, que tenemos 18 añitos. Nos consideramos muy afortunadas de pertenecer a esa generación". A su temprana edad, ya han vivido varios momentos importantes con la selección. Noelia Ramos comenta: "La primera vez que fuimos convocadas fue algo súper emotivo, todavía lo pensamos y es difícil no emocionarse, pero es que cada vez que la selección nacional nos llama nos supone la misma alegría".

Como la gran mayoría de los niños, Noelia y Natalia también comenzaron en el mundo del fútbol con dos referentes. Natalia es una gran admiradora de Sergio Ramos. "Espero algún día llegar a conocerlo porque es uno de mis sueños". Por su parte, Noelia tiene como ídolo a Iker Casillas, quien le dedicó unas palabras cuando le otorgaron el Guante de Oro en el Mundial de 2016."Para mí fue súper emotivo y algo inolvidable. De ese día recuerdo que tenía el móvil bloqueado y cuando me apareció la notificación de Twitter no me lo creía. De Gea también me dedicó unas palabras, y la verdad es que saber que porteros tan grandes me reconocían el trabajo que había hecho en el selección Sub-17 en Jordania fue impresionante".



Pensando en el presente

Ni Natalia ni Noelia piensan más allá del presente, las dos están centradas en su nueva experiencia con el Levante UD. A la afición granota le agradecen lo bien que les han acogido y, como dice Noelia: "Estamos deseando que comience la liga y empezar a cosechar buenos resultados para devolveros las muestras de apoyo de la mejor manera". A lo que su hermana Natalia añade: "Vamos a intentar dejar al Levante en lo más alto, donde se merece".