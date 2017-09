Muñiz: "Es difícil que Nano aguante ahora los 90 minutos"

Muñiz cuenta con todos para la delantera. El entrenador del Levante UD explicó ayer tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol que no está preocupado por el hecho de que ninguno de los tres goleadores del equipo se haya estrenado todavía y destacó que la importancia de que esa responsabilidad se reparta. «El equipo hace ocasiones y hace bastantes goles. La función del gol, si la aportan varios jugadores mejor, porque es difícil que solo recaiga en solo un jugador. Los goles han de estar repartidos, no depender de un jugador. Es lo normal en doce equipos de la categoría», señaló el asturiano.

En este sentido, reveló que valora las prestaciones de Nano, todavía sin debutar, pero reconoció que aún no está para jugar un partido completo. «Le doy igual de importancia al que juega 70 minutos que al que juega 20. A lo mejor, el de 20 tiene la clave del partido. Le doy importancia al rendimiento para el equipo con las características de ese jugador. Pensamos que ahora mismo es difícil que Nano aguante los 90 minutos en partidos como el del otro día. Tenemos que intentar que el que entre no le supere el partido, que el jugador no se agote. Cuando creamos que está preparado para aguantar esos minutos, jugará», apuntó Muñiz.

Además, el preparador azulgrana resaltó que hasta cinco jugadores pueden ocupar la posición de delantero según el encuentro. «No quiero abrir un debate entre los jugadores de quién está para la punta o no. La temporada empezó con una serie de jugadores. Las expectativas de la pretemporada quedaron atrás, trabajamos con lo que tenemos. No hay un jugador que vaya a ser titular todos los partidos. Entre los tres delanteros, más Samu, Ivi y Jason iremos rotando», subrayó.

Por otra parte, Muñiz ensalzó el juego de la Real Sociedad, el rival mañana en Orriols (22.00 horas). «Es uno de los aspirante para estar en Europa y a la cuarta plaza que pueda quedar libre. No es un equipo revelación de la temporada, es un equipo para estar entre los seis primeros sin ningún tipo de duda», aseveró. «Será un partido duro y exigente ante uno de los rivales que mejor ha empezado la liga, con buen estado de forma y con buenos resultados. Tiene jugadores con buen nivel que necesitan pocas ocasiones para hacer el gol», añadió sobre el encuentro.

Hasta el último entrenamiento

Preguntado sobre la posibilidad de que mañana la alineación titular del Levante UD sufra modificaciones de cara al partido del lunes ante el Betis, el tercero en nueve días, Muñiz argumentó que tomará la decisión del once inicial después del último entrenamiento. «Aora hay que recuperar para que lleguen en las mejores condiciones y valorar en qué situaciones llegan los jugadores. Hay que esperar al último entrenamiento para ver qué tal están», agregó.

No obstante, todo apunta a que Morales, después de dos partidos sancionado, formará de la partida ante los donostiarras.