Ivi, baja contra el Alavés

Muñiz tendrá que recomponer una pieza en su once inicial con respecto al 4-0 en el Villamarín, ya que tras el entrenamiento de esta mañana en el estadio, Ivi no ha superado la última prueba y no ha entrado en la lista de 18 para el encuentro de esta tarde ante el Deportivo Alavés del exgranota De Biasi (18:30). Ivi ha estado durante los últimos días entre algodones por unas molestias musculares en el aductor de su pierna derecha, que le obligaron a ser relevado en la primera derrota de la temporada ante el conjunto bético, y el cuerpo técnico ha decidido no correr riesgos.