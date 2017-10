"No podemos tener ansiedad en la jornada 7, hace falta tranquilidad"

López Muñiz reconoció ayer los problemas del Levante UD para generar ocasiones de gol y alertó de la sensación de ansiedad que acusó el equipo pese a estar en la jornada 7 del campeonato.

?«No ha sido el mejor partido. Sabíamos la estructura del rival y lo que nos iba a exigir. No hemos estado afortunados, hemos llegado con poca claridad, con pocas ocasiones... Ellos encontraron su oportunidad, se pusieron por delante y, a partir de ahí, empezó el nerviosismo, la prisa... Hay que corregirlo. Tenemos que volver a la línea y el camino del principio. Hay que seguir mirando al frente y no agachar la cabeza, porque en cuanto bajas el nivel, el equipo se desorganiza y el rival te gana», analizó el entrenador asturiano, que negó que hubiera relajación entre sus futbolistas.

?«No nos hemos relajado, el rival también juega. La derrota por cuatro goles ante el Betis nos ha pesado. No es igual perder por uno que por cuatro. Hemos entrado con esa ansiedad por esa situación. No podemos tener ansiedad en la jornada 7. El objetivo no se consigue en la jornada siete ni en la quince sino en la treinta y muchas. El equipo está bien clasificado, tiene nueve puntos y hay que estar con tranquilidad», afirmó, recalcando después que la derrota en Sevilla «fue un golpe muy duro».

Muñiz destacó los problemas para crear ocasiones. «Nos ha costado mucho, sabíamos que iba a costar. A partir de la zona de tres cuartos nos costó más de lo previsto. En la primera parte tuvimos poquitas y en la segunda parte tampoco tuvimos muchas. Toca reciclar. Esperemos que esta semana de descanso nos valga para ir a la tranquilidad», dijo Muñiz después de un partido en el que su equipo no logró conectar ni un solo remate entre los tres palos.

En cuanto a las lesiones musculares, alegó que el resto de equipos están en la misma situación. «El fútbol tiene esta exigencia. Lo de Ivi es muy leve, es más evitar el riesgo. Lo de Samu, el doctor dice que no le ha encontrado nada en la primera revisión, no se ve nada importante», indicó.

Además, Muñiz señaló que hasta final de temporada no puede valorar si el equipo sufre un problema de fata de gol.

Partido «inteligente»

Por contra, De Biasi se mostró muy contento por el resultado de su equipo, del que destacó que jugó un partido «inteligente». «Los chavales han hecho lo que les pedí. Hemos afrontado un contrario con calidad, que puede hacerte daño en cada situación. Hemos hecho dos goles, portería a cero y al final hemos ganado un partido importante para tener más confianza. El Levante UD no ha tenido la suerte de otras veces o no ha estado bien en el último tiro, pero el Levante UD es un rival peligroso, contra el que no puedes ir ligero porque te mata. Hemos defendido muy compactos y saliendo a la contra cuando ellos daban espacios a la espalda de su defensa», explicó el técnico italiano, de vuelta a la que fue su casa en la temporada 2007-2008.