"Muñiz no se alarma y nos transmite tranquilidad"

El defensa del Levante Sergio Postigo explicó ayer que su entrenador, Juan Ramón López Muñiz, «no se alarma» a pesar de las dos últimas derrotas seguidas y que les transmite tranquilidad porque ya han demostrado ser capaces «de plantarle cara a los mejores» equipos de la competición nacional.

«En general somos un equipo psicológicamente fuerte y sabemos que en esta temporada habrá momentos mejores y peores. El entrenador es plano en ese sentido, no se alarma cuando las cosas no van por donde queremos y tampoco es euforia cuando las cosas salen bien. Es positivo porque nos transmite tranquilidad al equipo», dijo Postigo en una entrevista concedida a la agencia Efe.

El defensa del Levante relativizó las dos derrotas seguidas del equipo ante el Real Betis y Alavés después de haber estado invictos en las primeras cinco jornadas de campeonato en las que sumaron nueve puntos y advirtió de que están preparados para volver a ser el equipo del inicio de Liga.

«Hemos demostrado que podemos plantarle cara a los mejores y eso nos llena de orgullo. Estamos con ganas de trabajar para poder hacerlo con todo el mundo y a seguir con esa buena racha con la que empezamos», indicó el zaguero.

Postigo reconoció que como defensa está molesto por haber recibido ocho goles en dos partidos, pero subrayó que «no podemos castigarnos más de lo debido» y apuntó que tanto en las victorias como en las derrotas las responsabilidades deben repartirse entre todos los jugadores.

«No es puntualizar en una acción concreta porque cuando pierdes es porque cometes más errores que aciertos. Algo se hace mal en colectivo igual que cuando ganamos. ¿Que molesta a los defensas cuando recibes ocho goles en dos partidos? Obviamente, pero no nos tenemos que castigar a nosotros mismos pensando que lo hacemos mal. Somos un equipo y es cosa de todos, no por ser defensas nos tenemos que castigar más de lo debido», resumió el defensor madrileño.

Además, Postigo también se refirió al debate surgido por si el equipo podría haber sufrido un bajón físico por la falta de cambios en el equipo titular y aseguró que

no estaban cansados.

«Estás igual de cansado que rival, no somos los únicos que hemos jugado entre semana. No tiene nada que ver, simplemente hemos perdido el partido porque no hemos estado acertado y el rival sí que lo estuvo. Si jugamos es porque estábamos preparados», declaró.

El defensa del Levante también valoró el hecho de haber tenido esta semana tiempo suficiente para corregir los errores cometidos por el equipo, pero confesó que el descanso en la Liga por los partidos internacionales «se está haciendo largo» y que tiene «ganas de jugar ya» contra el Espanyol, un partido que se disputará el próximo viernes 13 en el estadio de Cornellà (21.00).

Olvidarse de los errores

«Fastidia no haber sumado en estas dos jornadas. No pensamos en que estamos fastidiando un buen inicio. Nos molesta no haber puntuado en estos partidos. Es positivo olvidarte de esos errores y esos malos partidos viene bien, no sólo para olvidarte de ellos sino para poder corregir esos fallos y poder volver con más fuerza», argumentó el defensa.

«Me gustaría jugar lo antes posible, se está haciendo largo. Tantos días de descanso y de entrenar se hace largo por el gusanillo de volver a jugar. Vas a un campo en el que el Espanyol está jugando muy bien y será muy complicado», finalizó.