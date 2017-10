Muñiz: "No hay que precipitarse ni traer jugadores por traer"

La dirección deportiva del Levante UD va a tomarse unos días para analizar las opciones que ofrece el mercado antes de fichar un lateral derecho para suplir la baja de Iván López, que en los próximos días será operado por el doctor Cugat de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla que le mantendrá entre 6 y 7 meses fuera de los terrenos de juego.

Así lo reconoció ayer López Muñiz. «Lo primero que pienso es que no hay que precipitarse. Hay que analizar la situación, los jugadores que puedan jugar y ver qué ofrece el mercado y ver si mejora o no. Ahora no hay que tener prisa porque tenemos a Pedro López o Shaq Moore que son especialistas y Róber o Morales que nos pueden ayudar», aseguró el entrenador levantinista. «No hay que traer por traer. Si traemos algo es algo que ayude», insistió el preparador asturiano.

Por otro lado, remarcó que la plantilla tiene que sobreponerse a otra grave lesión, el enésimo golpe moral para el vestuario azulgrana esta temporada. «Tenemos que dedicarnos a lo que podemos solucionar y eso lo tienen que arreglar los doctores. Son cosas que pasan, la vida nunca para y hay que levantarse, por un golpe no se para la vida. Tenemos que estar con Iván, ayudarle y darle ánimos», afirmó Muñiz, que cuenta con 18 jugadores disponibles para el duelo ante el Espanyol en Cornellà mañana viernes (21 horas).

Respecto al partido, el entrenador volvió a hacer hincapié en la necesidad del equipo de recuperar la senda del inicio de la temporada. «Debemos seguir una línea de tranquilidad. Sabemos cuál es el objetivo y no tenemos que abrir el champán ni eufórico por un resultado bueno. El otro día (tras perder ante el Alavés) había un equipo que con tres puntos daba botes de alegría y un recién ascendido con 9 puntos no puede pensar que en la jornada 8 que esto se acaba», dijo Muñiz.

«Habrá piedras en el camino. Si todo va bien lograremos el objetivo en abril o mayo. Esto no para y sabemos que hay que llegar a 42 puntos y cuanto antes mejor. Estamos en el camino y en mitad de la tabla. Hemos hecho cinco partidos y medio a un nivel altísimo, pero vamos a perder más partidos y no podemos venir aquí con las manos en la cabeza», enfatizó el entrenador del Levante UD, que puede preparar cambios para la delantera en la alineación de mañana, en la que Nano podría tener un sitio.