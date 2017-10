Ünal: "Cuando me enteré de la opción de venir ahora al Levante UD pensé que era una broma"

El Levante UD ha presentado esta mañana a Enes Ünal como nuevo jugador granota gracias a la cesión del Villarreal, que lo podrá recuperar en enero o dejarlo a préstamo hasta junio.

El futbolista turco, de 20 años, ha explicado que llega para competir. "Lucharé para apoyar al equipo y seguir creciendo juntos. Cuando me enteré del interés del Levante UD pensé que era una broma porque no sabía que podía haber fichajes ahora. Luego pensé que es un sitio donde puedo mejorar y marcar goles", ha señalado el futbolista, que ha reconocido que aún no domina el castellano y que está listo para jugar ya el domingo.

Por su parte, el presidente del Levante UD Quico Catalán se ha mostrado agradecido a todos los estamentos del Villarreal por "haber visto bien propuesta del Levante UD' respecto a la cesión de Ünal. Catalán ha remarcado que esta operación se debe a una situación "anómala" derivada de la lesión de Iván López.