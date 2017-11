Muñiz: "La victoria en Las Palmas ha dado tranquilidad al equipo"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante, aseguró hoy que el Atlético de Madrid, su rival este sábado en el Ciutat de Valencia, ya no es la revelación sino que se ha consagrado "en la elite mundial" y destacó que es un equipo "grande que trabaja como un modesto" por el carácter de su técnico, Diego Pablo Simeone.

"El Atlético ha dado un salto muy grande en todo, ya no es un equipo revelación. Ha mantenido una regularidad a un nivel altísimo, ya no es casualidad. Trabajan todos desde el primer momento hasta el último, como si fuera el último balón", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

"Es un gran equipo, que no hace falta que lo diga yo, sino por historial y clasificación y trabaja mucho y muy fuerte. Tenemos que igualar ese ritmo porque nos lo van a exigir", agregó.

El entrenador del Levante se deshizo en elogios hacia Simeone, ya que aseguró que el preparador argentino ha marcado su carácter ganador en el equipo madrileño y que los jugadores se ponen "el mono de trabajo" en el momento necesario.

"Simeone ha cambiado la filosofía del Atlético, desde la banda remata, le ha metido un carácter importante al equipo y eso le ha hecho un equipo ganador. En los momentos difíciles si se tiene que poner a defender todos trabajan", indicó.

Muñiz confesó que la victoria en Las Palmas (0-2) "ha dado tranquilidad al equipo", además de que ha servido para "confirmar el buen trabajo del equipo", aunque recordó que falta mucho trabajo por hacer.

"Sabemos cuál tiene que ser la línea y el camino, ganar no es sencillo y la competición es muy dura", remarcó.

El entrenador del Levante, que volvió a explicar ficharán en enero "si hay alguna posición a reforzar", no quiso desvelar si mantendrá en la portería a Oier Olazábal, como lo hizo frente a Las Palmas, o Raúl Fernández volverá a la titularidad.

"No es que no se pueda decir, es que no hemos tomado ninguna decisión. No he hablado de cambiar o no cambiar, sino que veo a los tres preparados y es una buena noticia, pero yo no he dicho si vamos a cambiar o no", finalizó.

Los defensas del Levante, Sergio Postigo y Pedro López, se incorporaron hoy al trabajo junto al resto de compañeros y estarían listos para enfrentarse al Atlético de Madrid este sábado en el Ciutat de València.

Postigo y Pedro López arrastraban unas molestias musculares que, en el caso del segundo le impidieron jugar en Las Palmas, y hoy fue el primer entrenamiento de la semana para ambos.

López Muñiz, aseguróque la participación de Pedro López dependerá de "cómo se encuentra" el lateral en las próximas horas.

La plantilla del Levante completó hoy un trabajo táctico y técnico en una sesión que se ha prolongado por espacio de algo más de una hora en la ciudad deportiva de Buñol. Muñiz, mantiene las bajas por lesión de Roger Martí, Iván López, Sasa Lukic, Jefferson Lerma y Álex Alegría.