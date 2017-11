El Levante UD no le tiene miedo al Atlético

El Levante UD afronta hoy un duelo de altura ante el Atlético de Madrid, un rival al que históricamente no se le da bien el estadio Ciutat de València, donde no gana desde hace más de 10 años. El conjunto robijblanco llega con la necesidad de ganar para no perder el tren de la Liga, ni de la Champions, ante un equipo, el de Muñiz, restablecido tras su victoria del pasado fin de semana en Las Palmas.

Con aquella victoria, el equipo azulgrana puso punto y final a una racha de 6 jornadas consecutivas sin ganar y ahora mantiene una renta de 8 puntos respecto a la zona de descenso, lo que no está nada mal después de pasar por un bache considerable.

Pedro López regresa a la convocatoria, mientras que Nano ya está recuperado del esguince en la rodilla derecha que sufrió el pasado 21 de octubre. El preparador asturiano no quiso confirmar si mantendrá su apuesta por Oier Olazábal en la portería o devolverá la titularidad a Raúl Fernández y tampoco despejó la duda en el lateral derecho. En el resto de posiciones no se esperan cambios y Muñiz mantendría en el equipo inicial a Cheick Doukouré, autor de uno de los dos goles en Las Palmas, junto a José Campaña y Enis Bardhi en el centro del campo.

El delantero turco Enes Ünal seguirá, por tercera jornada consecutiva, como titular en ataque asistido en las bandas por José Luis Morales y David Remeseiro 'Jason'.

Por su parte, el Atlético de Madrid necesita la victoria ante el Levante en un escenario frustrante para él en los últimos tiempos, con dos empates y tres derrotas en la era Simeone, con el recuerdo de su última visita, un 2-0 en 2015-16 que le apartó en la penúltima jornada de la pelea por el campeonato.