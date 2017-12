«Fallé, pero no me voy a derrumbar»

«En el fútbol también hay porteros. Ha sacado una buena mano y me la ha parado. Tuve una y me la ha parado. Hay que seguir trabajando para tener más ocasiones, las que haga falta, y meterlas», explicaba Nano Mesa después del partido, todavía con la última jugada en la retina. «Roberto es un portero de talla mundial y sacó la mano. No podía hacer otra cosa. Tuve la que tuve y fallé, pero hay que seguir. No me voy a derrumbar. Es una lástima, porque duele. Es en el último minuto y habrían sido tres puntos muy valiosos, pero no puedo hacer otra cosa. Si hace falta pedir disculpas las pedirá, pero voy a intentar marcar la que tenga sí o sí. Estoy un poco ansios por marcar para celebrar goles con este club», aseveró el delantero canario.

Por su parte, Muñiz resaltó la actitud del equipo y valoró como positivo el punto. «Siempre que sumas hay que calificarlo como bueno. Sabemos que la temporada es muy larga y quedan muchos partidos y es cierto que siempre que sumas y te aproximas a los 40 puntos es buena señals», apuntó.

«Después de las dos ocasiones que tuvimos es una pena, porque tuvimos casi dos mano mano. Así es el fútbol, hay que ir ausmiéndolo y empezar a trabajar para el próximo partido», añadió el técnico, quien explicó lo que esperaba de los últimos minutos del duelo. «Éramos conscientes de que en los minutos finales el Málaga iba a dejar espacios y había que llegar vivo a esos minutos. Inetentaba que no nos metiéramos atrás, en nuestra área, porque había córners y faltas y ellos lo dominan muy bien y nosotros teníamos dificultades por estatura. Tenemos que seguir en esta línea. No encajamos goles y eso es positivo. Para los que estamos abajo y nos cuesta más ganar, no encajar es importantísimo», comentó el técnico.

Además, también detalló los cambios tácticos durante el choque, con cinco centrocampistas ofensivos sobre el césped. «Hubo momentos que sufríamos y nos metían atrás. Por eso metimos a Samu en el centro del campo. Bardh y Campaña tienen sacrificio, pero Bardhi acabó muy cansado. No teníamos más para resolver esa situación», subrayó el entrenador.

«Veníamos a sumar»

Morales fue rotundo al señalar que el empate es bueno. «Este punto sabe bien, veníamos a puntuar, a sumar, a no perder y mantener la distancia que teníamos con ellos. Nos tocó sufrir y al final hemos tuvimos una opción de ganar, per Roberto sacó una mano increíble y el empate es justo. Para haber estado frío, sacó una mano increíble. Yo estaba cantando gol», señaló el madrileño. «Sabíamos que iban a salir muy fuertes, porque están en una situación complicada y sabíamos que en su casa teníaamos que aguantar la primera media hora porque nos iban a apretar. La segunda parte hemos salido a apretar más arriba», concluyó el capitán.