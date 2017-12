Muñiz: "Hemos hecho méritos para más"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, dijo tras la derrota que su equipo hizo méritos para conseguir un mejor resultado. «En los dos últimos partidos en casa hemos tenido fallos defensivos que nos han costado goles. Un gol en contra pronto te condiciona el partido, como ha sucedido hoy (por ayer)», dijo el técnico asturiano.

«Creo que el equipo hizo méritos para conseguir algo más, pero no queda otra que seguir remando y corregir esas situaciones. Tener la portería a cero es muy importante. El equipo se veía superior e hizo el empate y luego también se veía superior y tuvo varias contras, pero llegó su gol y se te va un partido que teníamos cerca de ganar», añadió.

Muñiz lamentó que el segundo gol del Athletic llegó condicionado de otras situaciones. «Creo que hay falta previa en esa jugada», indicó el entrenador, que no agotó los cambios que el equipo estaba haciendo bien las cosas. «Lo que tenemos que hacer es poner lo que pusimos en la segunda parte: carácter, presión, intensidad y trabajo ofensivo. Además, en casa tenemos que ser mucho más fuertes, porque el objetivo es alcanzar cuantos más partidos con portería a cero y rentabilizar los goles que consigamos», añadió.

«Siempre que no ganas te vas a casa preocupado y tratas de buscar las soluciones. Sabíamos al principio que estas situaciones se iban a dar. Somos conscientes de eso y debemos saber manejar esa presión durante la temporada para lograr los objetivos», concluyó.



Ziganda: «Queda muchísimo»

Por su parte, el técnico del Athletic Club, José Ángel Ziganda, dijo que desde el principio sabían que el partido no iba a ser fácil, pero que la mentalidad con la que afrontaron el choque fue la clave para lograr la victoria. «Desde el primer tiempo se ha visto que no sería fácil, pero entramos muy bien al partido. En el segundo tiempo lo hemos pasado peor, con jugadores cansados por el esfuerzo del jueves, y nos costaba salir, pero a raíz del empate nos hemos rebelado y eso nos ha dado el triunfo», indicó en rueda de prensa.

Además, Ziganda indicó que corrieron riesgos tras el empate del Levante porque el rival les hizo tres contras peligrosas, pero recordó que tuvieron la fortuna de hacer el segundo gol que les dio tranquilidad. «Lo que más me ha gustado es la mentalidad con la que hemos salido y la que hemos mostrado tras el empate», añadió Ziganda, quien también destacó la importancia de la mejoría de la defensa de su equipo.

«El juego puede fluir o no, puedes tener mejor día, pero nosotros tenemos capacidad para defender bien para que no nos hagan tantas ocasiones y en los tres últimos partidos hemos crecido en esa parcela», apuntó. También destacó la importancia de las dos victorias consecutivas que han logrado y como han llegado. «Los porteros ya no están siendo los protagonistas de nuestro juego y eso es importante», manifestó.

«Queda muchísimo. Nos tenemos que centrar ahora en un único objetivo de la Liga y con toda la convicción del mundo ir a por ello. No nos podemos permitir el lujo de descansar», concluyó.