«Con este partido, da pena no sumar los tres puntos»

López Muñiz lamentó tras el partido que «un gran Levante UD», tal como remarcó, no pudiese llevarse los tres puntos. «Qué pena no conseguir los tres puntos. Los vamos a echar de menos. Me da pena que con este esfuerzo, estas ocasiones, con este partido, no consigamos ganar, pero es el fútbol y es la dificultad que va a tener el Levante UD en este partido y muchos otros. Por eso queremos dejar la poretría a cero para rentabilizar las ocasiones que tenemos», argumentó el preparador azulgrana.

Además, apuntó que el reto del equipo es mantener este nivel para conseguir la permanencia. «La Primera División es dura y exigente. Tuvimos partidos buenos, y el otro dia perdimos contra el Athletic creo que de manera injusta. Al principio de temporada sabíamos lo que teníamos que sufrir para el objetivo. Lo conseguirá el que mantenga el ritmo, la cabeza más despejada, la unión...», dijo el técnico asturiano.

También se pronunció sobre Lukic y Postigo. «Los veo entrenar el lunes, el martes el miércoles... Si alguien da el nivel no me importa poner a uno u otro. El que mejor esté jugará. Postigo es un gran jugador que ha aportado muchas cosas al Levante UD desde que llegó aquí. Hay partidos buenos malos y regulares. Pero no hay que cuestionar nunca a un profesional como Sergio», concluyó.

«Sabíamos lo complicado de sumar en Nervión y veníamos de una mala racha. Esto nos impulsa para sumar ante el Leganés en casa. Es para estar orgullosos. Esto es una inyección de moral», comentó Luna.

Por su parte Lerma admitió que sus agentes están negociando su renovación y espera que se anuncie en breve. «Por mí, estaría aquí toda la vida», dijo el colombiano.

Además, Chema se marchó con molestias en los aductores y teme una pequeña rotura muscular, a la espera de las pruebas médicas.

En otro orden de cosas, Felipe Mesones Temperán, quien fue futbolista del Levante UD en los años 60 y después fue entrenador, entre otros equipos, del Elche y el Hércules, falleció ayer a la edad de 81 años.