Muñiz: "En casa queremos agradar y nos olvidamos de ser prácticos"

López Muñiz incidió ayer en que el equipo debe ser más práctico cuando juega como local y mantener así la la línea que ofrece fuera de Orriols. «Hay que hacerse fuerte en casa y que no se escapen puntos. Queremos agradar mucho y nos olvidamos de ser prácticos y sencillos y necesitamos que el campo se vuelque con el equipo. En casa hay que jugar igual que fuera porque el objetivo es sumar puntos. No tenemos que meternos más presión por eso. Igual la presión nos la metemos solos, intentamos agradar, no querer oír murmullo», insistió. Además, el técnico alabó los buenos resutados del Leganés, al que calificó de «ejemplo». «Es un equipo muy serio, muy bien trabajado. Está en Primera con todos los esfuerzos, supo jugar y trabajar los últimos partidos del año pasado con sufrimiento y sacrificio y es un ejemplo para todos los equipos que hemos ascendido», puntualizó López Muñiz.