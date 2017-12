Campaña, Bardhi y Morales serán baja en el Camp Nou

Las secuelas para el Levante UD del empate de ayer serán muy importantes. Muñiz perderá para el duelo ante el Barcelona en el Camp Nou, el domingo 7 de enero, a tres jugadores muy importantes para el equipo. Campaña, Morales y Bardhi no estarán a disposición del técnico para visitar can Barça la próxima jornada.

En el caso del centrocampista andaluz, el árbitro le mostró la segunda amarilla del partido en el tiempo de descuento, cuando ya estaba en el banquillo. La roja por doble amonestación supone que será baja ante el Barcelona y además seguirá con cuatro amarillas. "Es difícil prevenir este tipo de situaciones", manifestó Muñiz al respecto en sala de prensa.

Por otro lado, Bardhi y Morales vieron la quinta tarjeta de la temporada y al cumplir ciclo deberán descansar.

Además, Muñiz no quiso aseverar cuál será el futuro de Ünal. "Me gustaría decir que no es el último partido de Ünal con el Levante UD, pero no lo sé", señaló el entrenador sobre la situación del turco, que volverá al Villarreal.