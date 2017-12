La policía tiene que entrar en los vestuarios del Ciutat de València tras el Levante-Leganés

La intensidad y la tensión de los últimos minutos en el césped se trasladó a la zona de vestuarios, donde se pudo escuchar más de un grito. De hecho, la policía tuvo que intervenir para mandar a los miembros de cada equipo a su caseta.

"Se comenzó a oír ruido y salimos corriendo para ver qué pasaba, pero no había jugadores. Había mucho tumulto de gente, pero no todos de paisano, no había jugadores y no le tiene que pasar nada a ningún jugador", señaló Muñiz en rueda de prensa. Postigo, por su parte, lo calificó de "trifulca sin importancia".

En el Leganés, Eraso afirmó que sí había jugadores de ambos equipos de por medio, aunque "no se llegó a las manos". Garitano, en cambio, aseguró no haber visto nada. "Tendré que preguntarlo. Supongo que la tensión del partido, alguna frase... No lo sé. Son cosas que suelen ocurrir en Primera, en un partido en el que nos jugábamos mucho. Nada grave", indicó el técnico de los pepineros, que se dio satisfecho con el punto en Orriols.

No así Muñiz, que lamentó la falta de clarividencia ante la portería rival, sin querer valorar la labor arbitral. "Hubo un incio de partido muy bueno, con mucha ocasión y mucho ritmo. Luego en el minuto 30 se igualan las fuerzas. Las ocasiones de ellos eran con balones largos y estrategia. En la segunda parte, con la expulsión estamos mucho tiempo en el área, pero no hubo ocasiones y no hubo gol. Hubo tres fases y en las dos más favorables no pudimos adelantarnos en el marcador", explicó el técnico del Levante UD.

Además, aseguró que el Levante UD tiene que jugar un partido perfecto para ganar. "Nos está costando ganar, pero ya lo sabíamos y nos cuesta llegar al áera con claridad. Para ganar hay que jugar el partido perfecto y cuando no lo juegas el rival te penaliza. Nos está costando ganar, pero como a seis o siete equipos de la Liga. Tenemos que atacar todos y defender todos. A la hora de llegar el gol nos cuesta un poco más. Antes de empezar la Liga ya sabíamos esa dificultad y todo el mundo tiene que aportar y rentabilizar al máximo los goles que hacemos", zanjó Muñiz.

El preparador confirmó que la plantilla realizará una breve concentración en Oliva tras las vacaciones, el día 28 de diciembre, antes de retomar la competición.