Roger, el mejor regalo de Reyes

Roger Martí (València, 26 años) ya descuenta los días para su reaparición sobre el terreno de juego. El delantero azulgrana sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla el pasado 22 de julio en un amistoso de pretemporada ante el Almería y desde entonces ha cumplido con un intenso plan de recuperación. Después de una operación y de muchas horas de trabajo de rehabilitación y preparación de la rodilla, Roger espera tener el alta médica plena el próximo lunes 8 de enero, justo después del partido del Levante UD en el Camp Nou frente al Barcelona. Con ello, el artillero granota podrá entrenar con total normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros, algo que ahora está realizando pero sólo de forma parcial.

Así, la reincorporación definitiva y total de Roger con el resto de la plantilla se producirá cinco meses y medio de caer lesionado en San Pedro del Pinatar.

De hecho, en la menta del futbolista valenciano hay un partido para el que espera estar disponible para Muñiz en perfectas condiciones. Roger tiene marcado en rojo en su calendario el encuentro ante el Deportivo de la Coruña en Riazor, el entre el 26 y 29 de enero. Si lo consigue, Roger firmará su regreso a la competición justo seis meses después de la rotura del ligamento. O lo que es lo mismo, habrá ajustado al máximo los plazos para regresar lo antes posible al campo con plena seguridad y sin riesgos.

Roger lleva ya una semana ejercitándose con el grupo en las partes del entrenamiento más livianas, en las que no hay contacto físico intenso entre los jugadores. De hecho, ya se le ha visto rematar a puerta con normalidad junto al resto de delanteros de la plantilla.

Además, en estos últimos días en los que el equipo ha cogido una semana de vacaciones antes de concentrarse en Oliva, Roger ha seguido ultimando su regreso con entrenamientos en solitario para afinar su puesta a punto, a sabiendas de que a partir del lunes 8 de enero será uno más para Muñiz.

Fichaje inmediato

Con la vuelta de Roger y la marcha de Ünal al Villarreal en los próximos días (el Levante UD aún no ha recibido la notificación del Villarreal pero el turco ya se ha despedido de sus compañeros), la dirección deportiva levantinista sigue peinando el mercado invernal para incorporar un delantero centro de forma inmediata. Guidetti, del Celta, y Borja Bastón, cedido por el Swansea al Málaga, son dos de los objetivos más apetecibles, puesto que no están teniendo minutos en sus equipos. No obstante, en la misma situación del Levante UD están muchos equipos de la Liga y eso está encareciendo el limitado mercado de goleadores.

Por otro lado, no se descarta que haya salidas. Nano Mesa, cedido por el Eibar, transmitió hace sus días su inquietud a Muñiz respecto a los rumores que apuntaban a su marcha. El entrenador asturiano, que mantuvo una prolongada charlar con el delantero canario, le aseguró que cuenta con él.