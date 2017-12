Muñiz: "No quiero una apuesta, el 9 que venga ha de marcar diferencias"

El Levante UD reanudó ayer el trabajo tras el parón navideño con una mini concentración en Oliva. Pero sin los deberes hechos. Muñiz puso a entrenar a una plantilla en la que solo cuenta con dos delanteros en plenas condiciones, Boateng y Nano Mesa, debido a la lesión de Roger y al regreso de Enes Ünal al Villarreal tras cumplir su cesión.

Pese a que ayer Roger ya entrenó con el grupo, el delantero valenciano no está en plenas condiciones de ser alineado de manera inmediata. Aunque se optara por forzar su regreso, el futbolista necesitaría un tiempo para coger el ritmo de competición. Por este motivo, la dirección deportiva azulgrana intensificará en los próximos días la llegada de un refuerzo en ataque y así evitar pasar apuros clasificatorios.

La ausencia de gol ha sido la noticia negativa del Levante UD en este inicio de campeonato, y el equipo ha ido dando bajones clasificatorios hasta mirar de reojo las posiciones de descenso. Urge un «nueve» de garantías. No queda otra. En los últimos días se han barajado los nombres de Borja Bastón (Málaga) y de Giudetti (Celta) como posibles refuerzos, dos futbolistas de plenas garantías, aunque todavía no hay nada cerrado. El sueco, no obstante, parece que recalará en el Alavés.

En declaraciones a la web Sin Tregua, Muñiz señaló que «no quiero una apuesta, el 9 que venga tiene que marcar las diferencias».

Muñiz se llevó a Oliva a varios futbolistas de la cantera para completar el grupo: Yousouff, Joel y Andreu. Pero ninguno de ellos está llamado a ser el salvador del proyecto. Porque aunque Shaq o El Hacen debutaran fechas atrás con el primer equipo, no pueden liderar una remontada.

Ayer, Doukouré participó junto al resto del equipo, si bien no entrenó con la misma intensidad que sus compañeros. Chema, por su parte, se ejercitó en solitario tras haberse lesionado hace poco más diez días ante el Sevilla. Quien sí que se resintió de su dolencia en el tobillo fue Róber Pier, pero tras ser examinado por el jefe de los servicios médicos, el doctor Buil, completó la sesión.

Muñiz ha previsto para hoy una doble sesión de entrenamiento de un Levante UD que volverá a competir el próximo 4 de enero en Cornellà ante el Espanyol en la Copa.