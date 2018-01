Tito: «Roncaglia y Guidetti mejorarían la plantilla»

El director deportivo del Levante UD, Vicente Blanco «Tito», confirmó ayer que la prioridad del club es fichar un delantero centro este mes de enero y admitió que hay dos futbolistas que ficharía si estuviesen en el mercado. «Roncaglia y Guidetti son dos jugadores con contrato en vigor con el mismo club. No pensamos que sea fácil, pero son dos jugadores que mejorarían la plantilla. Si estuviesen en el mercado los querríamos», señaló Tito.

Tanto el central como el delantero, propiedad del Celta de Vigo, han manifestado recientemente su voluntad de salir para disfrutar de más minutos, pese a que la entidad viguesa no está por la labor de abrirles la puerta para su marcha.

Por otro lado, Tito reconoció que la pelea por incorporar un nueve es compleja y aunque la intención es cerrar el fichaje lo antes posible, el club no puede marcar los tiempos. «No es algo exclusivo del Levante UD, es una posición que los equipos de Primera con menos goles tienen como objetivo prioritario. Consideramos que seremos capaces de firmar un jugador como mínimo que mejore lo que tenemos. Tenemos que estar seguros de lo que queremos y nos gustaría que fuese lo antes posible, pero los tiempos no los vamos a marcar», expuso el técnico alicantino. «La opción de firmar un delantero es por necesidad. En el resto de posiciones el equipo están muy bien equilibrado», añadió.

Respecto a posibles salidas de jugadores, Tito negó que hubiese ofertas por Langerak y afirmó que el club cuenta con Lukic y Cabaco. «No tenemos intención de que salga ningún jugador. El fútbol es cambiante y estamos en un periodo donde se pueden dar movimientos, pero no porque el Levante UD vaya a empujar a que salgan jugadores. No vamos a empujar nadie a que tome la decisión de salir. No puedo garantizar que Lukic y Cabaco vayan o no seguir, pero sí que el Levante UD cuenta con ellos para conseguir el objetivo del 20 de mayo», concluyó Tito.