Morales se disfraza de delantero

A falta de un delantero centro de referencia, José Luis Morales Nogales (Madrid, 30 años) ha asumido la responsabilidad goleadora en el Levante UD. Con el tanto del jueves ante el Espanyol, el capitán azulgrana suma ya seis dianas esta temporada (cuatro en Liga y dos en Copa) y es el máximo realizador del equipo en lo que va de curso, por delante de Bardhi (cuatro) e Ivi (tres).

De hecho, las cifras de Morales esta campaña ya son mejores que las que logró la campaña pasada, donde el gol se le resistió durante meses. En el año del ascenso, el «comandante» sólo anotó cuatro goles, dos menos de los que ya ha celebrado en su regreso a Primera División. En este sentido, sólo está a una diana de las que materializó en la 2015-2016, cuando marcó siete goles, seis de ellos en la segunda vuelta de la Liga, que no valieron para la permanencia.

Pero más allá de los tantos, Morales, que durante la temporada ha jugado como extremo derecho, izquierdo, como mediapunta y hasta como lateral derecho, es el futbolista con mejores registros ofensivos, muy por encima de los cuatro delanteros que han vestido la camiseta levantinista hasta ahora. Morales es el jugador que más remates ha realizado (22), seguido por Bardhi (21), es el que más asistencias ha efectuado (3), por delante de Ivi (2) y es el que más regates ha ejecutado con éxito entre los granota en la Liga (35).

«Me encuentro muy bien, creo que estoy haciendo una buena temporada. Esto es muy largo, habrá días mejores y peores, de momento son más días buenos que malos. Lo importante es el trabajo diario. Los goles y las asistencias son números pero todos queremos el beneficio para el equipo», explicaba el madrileño tras el partido ante el Espanyol, en el que una jugada personal suya fue decisiva para la victoria de los de López Muñiz.



Mensaje para Roger

Además, Morales quiso reivindicar la figura de Roger ante las especulaciones sobre el fichaje de un nueve en este mercado invernal. «Estamos tranquilos, si viene algún delantero intentaremos que se acople lo más rápido posible. Tenemos a Roger que en 10 o 12 días estará con el ansia de volver a jugar y marcar. Es un buen jugador para nosotros, nos da muchas cosas y nos puede dar muchas alegrías. Hasta hace un mes se decía que no creábamos ocasiones, ahora que nos falta un nueve, hay que tener tranquilidad. Si no viene uno nuevo, esperaremos a la incorporación de Roger, al que no le hace falta acoplarse y ya tiene todo aprendido», explicó el capitán del Levante UD.

Ante ello, Roger publicó ayer un cariñoso mensaje en las redes sociales agradeciendo el gesto de Morales. «En unos días a tus órdenes, mi Comandante», escribió el delantero, que el día 8 de enero tendrá el alta y trabaja con el fin de estar listo para debutar el día del Deportivo de la Coruña, el próximo 28 de enero.

Guidetti, al Alavés

Finalmente, Guidetti se irá cedido al Alavés. El delantero sueco viajó ayer a Vitoria, donde jugará lo que resta de temporada. Hace unos días, el director deportivo del Levante UD, Tito, reconoció el interés del club de Orriols en el jugador en el caso de que «estuviese en el mercado», como el central Roncaglia. El Levante UD sigue buscando un delantero centro que refuerce la plantilla, algo que Muñiz considera «urgente», tal como ha señalado públicamente.