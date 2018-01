"Tenemos que correr mucho, ayudarnos y tener calma"

El Levante UD visita hoy el fortín del Camp Nou, donde sólo el Celta ha logrado puntuar esta temporada, con el reto de desafiar a la lógica de la clasificación, los presupuestos y la historia, puesto que los granotes nunca han conseguido vencer en territorio culer.

Muñiz no podrá contar con Morales, Campaña y Bardhi por sanción, así como Roger y Chema por lesión. Con ello, el cuadro azulgrana presentará un once con muchas novedades. No obstante, la portería volverá a estar defendida por Oier Olazabal (Irún, 28 años), quien estuvo siete años en la Masia.

«Es una motivación poder jugar en un campo como el Camp Nou, es lo que todos soñamos cuando somos pequeños, está claro que el portero suele tener un trabajo difícil pero entrenamos para competir en cualquier campo. Además, es bonito volver a Barcelona, fue donde me formé como jugador y como persona. Siete años dan para vivir muchas cosas», explica el guardameta, que se reencontrará con algún amigo. «En el primer equipo ahora mismo con el que tengo gran amistad es con Sergi Roberto, muchos otros amigos como Muniesa, Fontàs, Sergi Gómez, Planas, Bartra tuvieron que salir en busca de más oportunidades al igual que yo», añade.

Oier, que en 2007 fue compañero de Deco, Ronaldinho, Eto'o y Messi, conoce bien cómo jugarle al Barça. «Son jugadores que en cualquier momento del partido te pueden marcar la diferencia. El Barça está en una gran racha de resultados y de juego, pero tenemos que competir lo mejor posible para poder sacar algo del Camp Nou. Tenemos que ser muy contundentes, cerrar bien los espacios interiores para que no puedan jugar con fluidez, correr mucho, ayudarnos y cuando recuperemos el balón tener esa calma para no perderlo y poder aprovechar los espacios», advierte el meta vasco, contento con su protagonismo esta campaña. «Estoy contento por cómo están saliendo las cosas personalmente, peleo cada día por estar bien, para que el míster tenga difícil elegir quien juega», concluye.

Enfrente tendrá a un Barcelona, líder destacado en la tabla y que, después de alinear en Copa un once lleno de suplentes, volverá a contar con los más habituales, entre ellos Messi, Iniesta y Suárez. Todo un desafío.