Lerma: "Aspas me ha llamado negro de mierda"

El centrocampista del Levante Jefferson Lerma ha desvelado que ha sufrido insutlos por parte del delantero del Celta Iago Aspas. El colombiano ha asegurado que el celtiña le insutó llamándolo "negro de mierda"y ha aseverado que se lo ha comunicado al colegiado aunque "pero me ha dicho que estaba harto de protestas y no ha atendido a mis palabras. Es la primera vez que me ocurre esto en España. Las cámaras están ahí y se descubrirá".

El club granota ha respaldado en redes sociales a su jugador y el presidente Quico Catalán ha entrado en la caseta del colegiado Álvarez Izquierdo para que tomara nota del incidente. Al parecer, la Liga ha anunciado que va a investigar el caso.

Por su parte, el Celta de Vigo ha emitido un comunicado en el que recoge declaraciones de Iago Aspas. "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", asegura el punta internacional.