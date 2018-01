Lerma: "Que Aspas me diga en la cara que no me gritó negro de mierda"

El jugador del Levante UD Jefferson Lerma se reafirma en que recibió insultos racistas por parte del futbolista del Celta de Vigo, Iago Aspas. En declaraciones ofrecidas a la emisora de colombiana Blu Radio, el centrocampista colombiano "granota" ha insistido en la injusticia y en la incomprensión que supone ser menospreciado por el color de su piel. Lerma ha retado al atacante vigués a que desmienta que haya proferido esas palabras: "No es justo decirle a una persona ´negro de mierda´. Y si él dice que yo lo insulté primero, que me diga en la cara que no me lo dijo".

Lerma ha lamentado que los insultos vengan de un compañero de profesión, que debe servir de ejemplo de cara a la sociedad: "¿Qué le podemos pedir a las otras personas cuando nosotros lo hacemos? Eso no puede pasar. Todas las personas, independientemente del color, merecemos respeto".

Por otro lado, Lerma relató que, después de escuchar cómo Aspas le espetaba "negro de mierda", perdió los estribos e intentó hacer daño y sacar de sus casillas al jugador gallego: "Hubo una jugada anterior, en la que yo lo corto y cuando arranca a correr le doy en la cabeza. Él va y me reclama, le dije: ´¿qué pasa?´ Él me responde: ´negro de mierda´. Ahí perdí la cabeza y quería buscarlo, joderlo. Le pego en el tobillo, y al árbitro le digo: '¿qué quieres que haga si me ha llamado negro de mierda?'. Me contesta que tengo ganas de darle y que deje de joderlo porque está hasta los cojones".

Por último, Lerma se refirió al "puto mono de mierda" con el que le insultó Dani Carvajal en el transcurso del Real Madrid-Levante UD de inicios de temporada. Unas palabras que no pudo escuchar, pero que sí captaron las cámaras de televisión: "En este caso lo escuché. Me hirió y entonces tengo derecho a decirlo. ¿Por qué tengo que callarme?. Es la primera vez en el fútbol profesional que me dicen esto"