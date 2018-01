Lerma: «Perdí la cabeza y quería buscarlo, joderlo»

Jefferson Lerma explicó ayer lo sucedido con Iago Aspas durante el partido contra el Celta. «Hubo una jugada anterior en la que yo lo corto y, cuando arranca a correr, le doy en la cabeza. Él me reclama y le digo: '¿qué pasa?'. Y me responde: 'negro de mierda'. Fue un gesto muy feo. Ahí perdí la cabeza y quería buscarlo, joderlo», aseguró ayer Lerma en BLU Radio, una emisora colombiana. «El club me ha respaldado. Si no encuentran un vídeo, todo va a quedar impune. Está en la conciencia de cada quien», añadió. Lerma, además, señaló al árbitro. «Le pego en el tobillo, y al árbitro le digo: '¿qué quieres que haga si me ha llamado negro de mierda'. Me contesta que tengo ganas de darle y me contesta que deje de joderlo porque está hasta los cojones. En el acta ha puesto que no se entera y es algo que me parece desleal por parte del árbitro», afirmó.