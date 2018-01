Koné: "Voy a seguir en el Sivasspor hasta el final de la temporada"

Como en una partida de ajedrez. Las negociaciones para el fichaje de Arouna Koné (Costa de Marfil, 34 años) por el Levante UD siguen en marcha pese a los movimientos de despiste que llegan desde Turquía. El último de ellos, unas presuntas declaraciones del propio futbolista a un medio otomano, Fanatik, en una entrevista en la que, aparenetemente, deja claras sus intenciones de seguir visitiendo la camiseta del Sivasspor.

«He recibido una oferta de transferencia del Levante UD pero no puedo pensar en eso ahora. Nos sentamos y hablamos de nuevo al final de la temporada. Estamos en contacto con nuestro gerente y estamos haciendo planes para el futuro. Voy a seguir hasta el final de la temporada y tendré la opción de un año más con el Sivasspor. Espero al Sivasspor», asegura el jugador costamarfileño en esta presunta entrevista, de la que se desconfía en el club granota.

De hecho, una de las bazas del Levante UD para fichar al jugador es su deseo de volver a la liga española. Tanto es así que el propio Koné trasladó a los dirigentes del Sivasspor su voluntad de regresar a Orriols en este mercado invernal después de alcanzar un acuerdo con el cuadro azulgrana.

Así pues, pese a estas últimas manifestaciones, el Levante UD mantiene activa la operación después de ofrecer casi dos millones de euros por el futbolista, que llegaría para lo que queda de temporada y la que viene.

Por otro lado, el club levantinista también continúa con las gestiones para adquirir otro delantero que acompañe al africano y que, incluso, pueda jugar junto a él como segundo punta. Rubén Castro y Remy son los preferidos para ello. En el primer caso, el Betis no quiere dejar salir al atacante canario, que acaba de volver de una cesión a la liga china. En el segundo, la UD Las Palmas, aunque es consciente de que el delantero no seguirá en el club por su situación insostenible con Paco Jémez, pretende evitar que con su marcha se refuerce a un rival por la permanencia.

Asimismo, el Levante UD ya ha comunicado a los agentes de Nano Mesa que no tendrá sitio en la plantilla a partir de febrero, por lo que tendrá que buscar un equipo hasta que finalice el periodo de su cesión (procedente del Eibar).

También se explora en paralelo la opción de reforzar el eje central de la zaga, pese a que habrá que esperar una oportunidad de mercado quizá en los últimos días del periodo para los fichajes.

Por otro lado, el equipo regresó ayer a los entrenamientos con la duda de Raúl Fernández, que sigue con molestias en la cadera. Así pues, Koke Vegas podría entrar en la lista para el Villarreal CF.