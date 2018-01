El Levante UD se hunde un poco más

El Levante UD dio ayer otro paso atrás en Villarreal y se asoma al abismo. El equipo azulgrana volvió a ofrecer una preocupante imagen de debilidad que aprovechó el submarino amarillo para con poco doblegar a su rival. El club tiene faena en el mercado de invierno porque no son refuerzos en el ataque lo único que necesita el Levante.

Lo mejor que le pasó al Levante en el primer tiempo fue irse al descanso con solo un,solo gol encajado. Los de Muñiz no se enteraron de nada en una primera media hora lamentable, dando una imagen de fragilidad que el Villarreal no supo aprovechar. Porque tuvo hasta cuatro ocasiones –dos balones al larguero en la misma jugada y otro al palo- y una parada antológica de Oier a un disparo a bocajarro de Cherysev antes de que Manu Trigueros marcara de penalti en el minuto 25. Un desastre en defensa, un centro del campo transparente y un ataque inexistente.

A partir de ahí se estiró, mejoró con el tanto encajado y, aunque no tuvo ocasiones excesivamente clara salvo un disparo de volea de Postigo, al menos dio sensación de que podía empatar. Con todo, poco para poder inquietar al Villarreal.

El segundo periodo comenzó igual que el primero, con la diferencia de que esta vez el Villarreal acertó en la segunda ocasión que tuvo. En el minuto 46 Castillejo estrelló otro balón al palo y en el 50 el espigado extremo le hizo un roto a Luna y su centro lo aprovechó Cherysev para marcar el segundo gol.

Muñiz movió ficha. Tiró mano de Ivi en sustitución de Lukic, puso a Morales junto a Boateng. El técnico azulgrana metió más pólvora con la entrada de Roger seis meses después de su lesión de rodilla para sustituir a un desafortunado Jason, lo que provocó que Morales pasara a la banda derecha.

El Levante necesitaba un gol que le metiera en el partido. Pero eso, por lo visto ayer, era pedir mucho. Porque cuando marcó Roger al transformar un penalti cometido a Boateng era en el descuento. Como era lógico regresó a València con otra derrota.

Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa; Rodri, Trigueros, Castillejo (Roger Martínez, m. 75), Fornals (Ramiro, m. 85); Cheryshev (Raba, m. 64) y Ünal.

Levante: Oier, Coke, Postigo, Róber, Luna; Lerma, Doukouré (Campaña, m. 75), Lukic (Ivi, m. 52); Morales, Jason (Roger, m. 63) y Boateng.

Árbitro: González González, del comité castellano-leonés. Amonestó a Jaume Costa y Álvaro del Villarreal y a Lukic y Postigo del Levante.

Goles: 1-0. M. 25. Manu Trigueros, de penalti. 2-0. M. 50. Cherysev. 2-1. M. 92. Roger, de penalti.

Estadio de La Cerámica.