La justicia reabre el caso del presunto amaño

La Audiencia Provincial de València, en su sección quinta, decidió ayer reabrir el caso por el presunto amaño del encuentro que el Levante UD y el Zaragoza disputaron el 21 de mayo de 2011 y que acabó con la victoria de los aragoneses (1-2).

Este triunfo, en la última jornada de la Liga, supuso la permanencia en Primera División del equipo «maño» y el descenso del Deportivo de la Coruña a Segunda.

Cabe recordar que el caso fue archivado el pasado 31 de julio por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia después de más de dos años de procedimiento y tras escuchar la declaración de más de cuatro decenas de imputados y testigos, entre ellos los jugadores que participaron en el partido.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han estimado ahora los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía, la Liga y el Deportivo de la Coruña, que presentados el pasado mes de septiembre. Para la reapertura del caso, los magistrados han tenido en cuenta las diferentes alegaciones y también nuevos documentos que justifican el recurso.

Con todo ello, la Audiencia ordenará de manera inmediata que continúe el procedimiento, que se reanudará a lo largo de los próximos días.

La Fiscalía Anticorrupción denunció aquel partido al advertir que el Zaragoza había ingresado 965.000 euros en las cuentas de sus futbolistas, que supuestamente habría ido a parar a manos de la plantilla del Levante UD. La jueza, sin embargo, no vio el pasado mes de julio suficientes motivos para abrir el juicio, pese a que un gran número de jugadores del Levante UD no utilizaron sus cuentas en aquel verano, después del encuentro.

El entonces presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, fue el principal investigado, por haber ordenado supuestamente el pago de aquel dinero a los futbolistas del caudro aragonés.

Entre otros motivos, la jueza entendía que no había forma de acreditar ningún tipo de delito en el caso. No había testigos, ni pruebas, ni indicios suficientes para iniciar un proceso con el que la Liga quería sentar un precedente en el fútbol español por un caso de amaño, sobre todo porque no era posible seguir el rastro del dinero.

El Deportivo, próximo rival

Casualmente, el Levante UD se mide mañana (13.00 horas) en Riazor al Deportivo de la Coruña, el club que con su recurso ha forzado la reapertura del caso por parte de la justicia. El encuentro llega en un mal momento de rendimiento para ambos equipos, en plena pelea por la permanencia en Primera División.

Las relación entre los clubes no se ha visto gravemente perjudicada pese a esta situación judicial. Prueba de ello es la cesión de Róber, futbolista deportivista.