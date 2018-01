El Levante UD quiere a Pazzini

El Levante UD ha acudido al mercado italiano para tratar de fichar un delantero centro. El club azulgrana pretende la incorporación de Pazzini (33 años), jugador del Hellas Verona y con una contrastada trayectoria en la élite europea, tal como publica la Gazzetta dello Sport.

El futbolista, ex del Inter, Sampdoria, Fiorentina y Milan, no está teniendo los minutos esperados en el equipo veronés, en el que no es titular desde el pasado mes de noviembre, y ve con buenos ojos salir en este mercado de enero. Sin embargo, también tiene otras ofertas de la Serie A. El Hellas Verona es 19º en la clasificación.