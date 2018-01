Muñiz sobre los fichajes: «Los partidos van pasando y el tiempo se va acortando»

López Muñiz se pronunció ayer, de nuevo, sobre los esperados refuerzos para la delantera después de que las operaciones con Rémy y Koné no hayan fraguado. «Sé que están trabajando, recopilando información pero no tengo ningún conocimiento de que vaya a haber alguna incorporación. Estamos a 48 horas del partido ante el Deportivo y tenemos que ir con los jugadores que tenemos disponibles. La dirección deportiva sigue buscando jugadores que puedan aportar desde ya. Los partidos siguen pasando y el tiempo se va acortando. Cuanto antes estemos y sepamos con qué gente contamos, mejor», apuntó respecto al futuro más inmediato.

En este sentido, no quiso descartar a Roger para la titularidad en Riazor mañana, aunque sí advirtió de que no contará con Nano, cerca de cerrar su salida, para un partido tan importante. «No creo que cuente con él para el partido porque mentalmente tendría que ser una máquina. Está trabajando bien, pero valoraré mucho si lo convoco o no. Veo que está más en otros equipos que aquí, no puedo contar con él», zanjó.

Además, confesó su desconocimiento sobre Fahad Al-Muwallad, el atacante saudí firmado el pasado domingo. «Sabemos de hace unas semanas que podría haber una incorporación por ese convenio de la Liga. El día anterior, sabía que iba a ser inmediato, y un poco antes me dijeron el nombre y la posición», explicó el técnico. «Es un jugador rápido, con desequilibrio, no tenemos un seguimiento exhaustivo pero estos días hemos preguntado por él», añadió el asturiano.