Andone: «Nos ha entrado la cagalera»

Florín Andone, el autor del segundo gol del Deportivo, se mostró muy enfadado con el empate. «Tenemos una sensación agridulce. Hemos tenido el partido en nuestra mano y la hemos cagado. Ha sido cosa nuestra, tenemos que tener más personalidad y cerrar los partidos. No se nos pueden escapar estos puntos ante un rival al que somos muy superiores a ellos. Nos hemos quedado con un punto y así no podemos seguir, este no es el camino», afirmó el delantero rumano, muy enojado por la falta de concentración del equipo en los últimos minutos.

«Ha habido una fase en la que hemos dominado y hemos aprovechado las contras y las llegadas. Hemos hecho un buen partido pero al final nos ha entrado la cagalera y no se nos pueden escapar puntos a partir del minuto 80. Eso sólo nos pasa a nosotros. Ha faltado contundencia, huevos, y se nos ha escapado», concluyó el futbolista.

Por su pare, el levantinista Ivi, salvador de su equipo en los últimos minutos, se mostró contento con el empate pero no por el juego de su equipo. «Ha sido un partido fastidiado porque ellos se jugaban la vida, igual que nosotros. Era una final y valoramos el resultado. Cuando marcas gol te vuelves loco y ahora hay que ir a por el Madrid», dijo el madrileño, que aseveró que cuando vio salir el balón de su bota derecha pensó que iba a ser un «golazo». «Está claro que es un golazo y que nos sabe a gloria el punto. Cuando lo he visto he dicho: ¡ostras qué golazo!», dijo tras el partido.

Sin embargo, mantuvo un discurso crítico. «El punto no sabe a victoria, pero podríamos ir cuatro o cinco a cero y hemos dado la vuelta al resultado. Estamos contentos porque hemos sacado un punto y no nos han ganado», declaró el extremo, ayer reconvertido a delantero.