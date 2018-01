Tres días para fichar y acertar

La noche del miércoles 31 de enero, justo cuando se cumplan las 0.00 horas del jueves 1 de febrero, el mercado invernal de fichajes bajará la persiana para todos los equipos de la liga española (en China, Rusia y Brasil seguirá abierto el plazo).

Es el tiempo que le resta al Levante UD para acertar con los fichajes. Una terapia de choque para resucitar a un equipo que sigue en caída libre y que el sábado esquivó la zona de descenso gracias a dos goles in extremis.

La dirección deportiva, que se reunió con la presidencia del club y el entrenador del equipo el pasado 14 de enero con el objetivo de trazar un plan de mercado, sigue sin anunciar las incorporaciones esperadas por la afición.

La intención de los técnicos, una vez atada la cesión de Coke para el lateral derecho y la vuelta de Koke para suplir a Langerak, pasaba por fichar dos delanteros, un central y, si había espacio, un jugador de banda. Por el momento sólo ha llegado Iván Villar, un joven portero que ocupará la baja de Raúl Fernández, y Al-Muwallad, un futbolista saudí al que Muñiz no conoce.

En cuanto a los delanteros, la situación ha sido cambiante con el paso de los días. A mitad de mes, después de sondear la situación de delanteros como Borja Bastón, el Levante UD se lanzó a por Arouna Koné, Rémy y Rubén Castro.

Descartado el tercero, en los despachos del club se respiraba optimismo respecto a las posibilidades de incorporar a los dos primeros. No obstante, Koné no hizo la fuerza que había prometido para presionar al Sivasspor y, según la prensa turca, ha acabado por renovar con los otomanos hasta 2020. El Levante UD llegó a ofrecer unos tres millones por el delantero, que finalmente no volverá a vestir la camiseta azulgrana.

Rémy, por su parte, hizo esperar y desesperar al Levante UD. El club fue capaz de acordar su cesión con la UD Las Palmas, pero el futbolista, «huido» a Francia y que pidió tiempo para pensárselo, prefiere cambiar de liga.

En los últimos días ha trascendido la opción del italiano Pazzini. No obstante, el jugador tiene otras ofertas de la Serie A y desea quedarse en su país por razones familiares, tal como publicó Superdeporte, por lo que se aleja de Orriols.

En este tiempo Samu se ha marchado prestado al Málaga y Nano espera cerrar su salida. Quedan tres días y el Levante UD espera acertar en el mercado para poner fin a una dinámica deportiva que apunta hacia la Segunda. Esta semana será decisiva.

La victoria se resiste

Y es que el Levante UD mantiene unos números propios de descenso. El conjunto azulgrana sólo ha cosechado una victoria (ante la UD Las Palmas) en las últimas 16 jornadas de Liga. De hecho, en Orriols no gana desde el pasado 21 de septiembre, cuando se impuso a la Real Sociedad (3-0). Con todo ello, el Levante UD de Muñiz ya ha empeorado los registros de la racha que sufrió el de Alcaraz y Rubi, que terminó colista de la tabla.

El próximo rival con el que intentar poner fin a la hemorragia será el Real Madrid, que el sábado que viene visita el Ciutat de València (20-45 horas) tras llevarse el triunfo de Mestalla.