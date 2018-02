Pazzini: "Vengo al Levante para marcar goles y no como turista"

El Levante UD presentó sus nuevos fichajes de cara a la recta final de la temporada con el objetivo de salvar al equipo del descenso. El club, que ha realizado hasta siete incorporaciones en este mercado de invierno, realizó una puesta de largo conjunta para cinco de ellos: Pazzini, Rochina, Sadiku, Iván Villar y Fahad Al Muwarad. Aunque ayer los refuerzos ya entrenaron, y posaron para la foto de familia, no estarán en condiciones de jugar ante el Real Madrid debido a su bajo estado de forma y falta de aclimatación.

De entre todos ellos, es Giampaolo Pazzini el que tiene más posibilidades de entrar de urgencia en el equipo. El italiano, que llega a Orriols procedente del Hellas Verona, lucirá el dorsal número 17 y es un delantero centro de área. Precisamente el gol es el principal handicap del Levante esta temporada.

"El Levante UD me demostró un gran interés y un gran entusiasmo. Agradezco esa confianza porque la necesitaba. Voy a devolverla y a demostrar lo que soy. Hablé con Damiano Tomassi, parecía que el club era suyo, porque todo eran muy buenas palabras", decía Pazzini. "Para mi esto es un desafío, he empezado mil veces de cero y he estado en la selección, y no tengo miedo a esto. He venido como jugador para marcar goles y no como turista. Me parece una Liga espectacular. Tengo muchas ganas de jugar esta Liga. Me falta un poco de ritmo pero estoy listo", añadió el delantero italiano.

Pazzini afirmaba que "soy un delantero que gusta estar cerca de portería y marcar goles. Voy a lo concreto. Espero aportar la mejor de mis experiencias. Eso es lo que voy a dar a mis compañeros. Primero quiero conocerles, integrarles y les daré todo lo que pueda darles. El equipo tiene un objetivo que es mantener la categoría y primero es el equipo y luego los objetivos personales".

El valenciano Rubén Rochina es un viejo conocido del fútbol español. Y sabe el reto que tiene por delante. "Mi paso por el fútbol ruso ha sido una experiencia más. La decisión de venir al Levante es que era un club de casa y que además estaba muy interesado. Sé que voy a estar hasta el final de temporada y luego ya veremos lo que pasa. Espero poder competir cuanto antes, voy a empezar a trabajar a tope para estar lo más rápido posible. Tengo muchas ganas y cuanto antes mejor para todos", decía. Preguntado si ya ha hablado con Muñiz, el jugador decía que "yo le he dicho donde me encuentro más cómodo pero él es el que decide".

El portero Iván Villar, procedente del Celta, llega junto a otro guardameta, Koke Vegas, que estaba cedido en el Alcoyano. "Soy una persona trabajadora y responsable. Como portero estoy siempre predispuesto a mejorar. Vengo a disputar el puesto y a ponérselo complicado al entrenador. Espero aprender, ganar experiencia, y para mi es una buena oportunidad para seguir creciendo", explicó.

Fahad Al Muwarad, la nota exótica del mercado, señalaba que "me siento como en casa, doy las gracias al Levante por esta oportunidad". El futbolista esperaba poder ponerse cuanto antes a disposición del técnico. "Estoy con mucha fuerza, físicamente me encuentro bien. Soy un jugador de banda, pero jugaré donde diga el entrenador", dijo.

Armando Sadiku se consideraba un delantero de mucha movilidad. "Soy un delantero de área, pero también me gusta volver, girarme, y disparar a portería. Cuando entro en el campo siempre doy el cien por cien, y ojalá marque los goles necesarios que sirvan para ganar puntos. Estoy listo para jugar tras una pretemporada de tres semanas. Conozco la Liga, por Di Biassi que me quería para el Alavés y me habló muy bien de este club del que me dijo era como una familia, y cuando el Levante se interesó en mis servicios no tuve dudas y dije que si".