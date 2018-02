Quico Catalán: "La plantilla del Levante UD se va a dejar la vida para salvarse"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, habló sobre los fichajes que ha realizado el club en este mercado de invierno, siete en concreto, y afirmó que "hemos firmado los jugadores que la dirección deportiva quería. Es un mercado complicado y más como está el fútbol. Nuestra posición en la tabla no nos ha ayudado. Pero bueno, a nivel deportivo desde el momento en que se realizan los fichajes te tienes que sentir satisfecho porque viene gente comprometida, con hambre e ilusión. Saben que tienen que morir en el campo. El compromiso del vestuario crece y creo que a nivel deportivo vamos a crecer también. Mi lectura es positiva. El examen será a final de temporada. Estoy convencido de que esta plantilla se va a dejar la vida. Tenemos jugadores compromisos y capacitados para ello".

"Vivimos muy expuestos, todos los días en el escaparate, creo que en ese sentido lógicamente no es fácil estar en un club de fútbol sin que se genere todo ese entorno. En lo bueno y en lo malo esa pasión hay que saber gestionarla", añadió.

Preguntado por Koné, que al final no fichó, Quico Catalán decía que "su club no ha accedido al traspaso. El jugador no me ha decepcionado. Koné era un referente para el levantinismo y ha intentado venir hasta el último minuto. Se queda con la pena de no vestir la camiseta del Levante. Ha luchado por todos los medios para lograrlo, pero no pudo ser".

Tito, director deportivo, hablaba sobre los movimientos de mercado. Preguntado por los motivos por los que no se ha fichado un central dijo que "no era una prioridad. Pensamos que podemos finalizar la temporada. Si hubiera aparecido uno que mejorar lo que tenemos lo habríamos fichado. Pero no se ha dado el caso"

"Estamos contentos porque tenemos una serie de jugadores que mejoran la plantilla y que eran necesarios. El esfuerzo que hemos hecho ha sido bestial por tener a los mejores jugadores que mejoren la plantilla. Quizás no somos conscientes de que el Levante apura hasta el final, sino que es el mercado el que te pone en situación. Para nosotros será muy sencillo fichar las primeras opciones si se pudiera. Lo de no tener a esas primeras opciones no depende del Levante solo. Pusimos mucho o todo lo que se puede poner sobre la mesa, pero tenemos que intentar adaptarnos al escenario que tenemos y a los jugadores que puedes fichar. Tengo una sensación de que todo es dramático pero este equipo todavía no ha tocado los puestos de descenso", explicó.

Sobre las palabras de Muñiz, que dijo que no sabía si la plantilla era mejor que antes, Tito dijo que "con los fichajes, por su nivel y por número, hemos mejorado".