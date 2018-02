Pazzini: «He venido aquí para marcar goles y no como turista»

? El Levante UD presentó ayer a sus siete nuevos fichajes. De entre todos ellos, es Giampaolo Pazzini, es el que mejor curriculum presenta. «Para mi esto es un desafío, he empezado mil veces de cero y he estado en la selección, no tengo miedo a esto. He venido para marcar goles y no como turista», dijo.

Al igual que Pazzini, Armando Sadiku llega motivado a Orriols. «Ojalá marque los goles necesarios que sirvan para ganar puntos», dijo. Fahad, la nota exótica del mercado, señalaba que «me siento como en casa, doy las gracias al Levante por esta oportunidad».