Clamor 'granota' contra Medié

«Robo, así con todas las letras y bien mayúsculas. A tomar por culo el trabajo y el esfuerzo del equipo durante todo el partido. A los culpables no les pasará nada, qué más da, si el Levante es un equipo de tiesos, si baja ya ocupará otro su lugar y todos tan contentos. Cuando yo hago el ridículo en un partido me mandan al banquillo y posiblemente me pegue dos meses sin jugar... A seguir hasta el final». Así de tajante fue Luna, futbolista del Levante UD, en las redes sociales tras el derbi perdido en Mestalla el domingo ante el Valencia (3-1). Sólo es una muestra de la indignación levantinista desde el domingo por la noche y que ayer se consoldió en forma de frustración e impotencia.

Y es que el derbi ha dejado un doloroso poso en Orriols, donde nadie entiende aún el arbitraje de David Medié Jiménez. El colegiado se inventó una falta de Coke para anular el 1-2, a 25 minutos para el final, y señaló un dudoso penalti sobre Zaza que derivó en el 3-1. Desde el bando valencianista, por contra, se advierte un penalti a Kondogbia en el primer tiempo que pasó desapercibido.

La reacción del Levante UD arrancó en las entrañas de Mestalla, todavía en caliente. Postigo,todavía sobre el césped, abrió fuego. «Nos anulan un gol que el que le hace falta a Gayà es un compañero No hacen falta esas ayudas. ¿Cómo decirlo sin que me puedan sancionar? Si pitas falta es porque has visto falta de un jugador del Levante UD», explicaba el defensa granota, autor del gol de su equipo.

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, se erigió en portaveoz del enfado que se respiraba en el vestuario. «Han sido dos errores flagrantes. Lo que se ha visto no le hace ningún bien al fútbol español, lo han visto todos los que están en el campo y millones de personas por la televisión. Llevo dos años sin hablar después de un partido, la última vez fue en La Rosaleda cuando fue clamoroso el día del descenso, y ahora quiero hablar para trasladar lo que siente cualquier levantinista que lo ha visto y que lo ha visto todo el fútbol español y en varios países. Es un flaco favor lo que ha pasado al fútbol español, lo que ha sucedido aquí, decisiones como las de hoy -por el domingo- no hacen nada de bien. Nadie sabe lo que ha pitado ni por qué lo ha pitado, algún día lo sabremos», expresó Catalán. No obstante, el presidente del Levante UD rechazó la posibilidad de plantear una queja formar ante la Liga o la Federación, alegando que los errores arbitrales los había visto «todo el mundo».

Otro que no se mordió la lengua fue Juan Luis Mora, exjugador del Levante UD y del Valencia CF y miembro de la secretaría técnica del club levantinista. «Lástima que nos tengamos que encontrar árbitros como este personaje, que juegan con las ilusiones de mucha gente. Lo dicho y conteniendo la rabia, un sinvergüenza. El tipo que iba de amarillo nos ha truncado la victoria en el derbi», escribió Mora.

El exjugador del Valencia CF Mario Alberto Kempes calificó de «vergonzoso lo del árbitro en contra del Levante». El argentino, comentarista de la cadena ESPN y mito del valencianismo, se sumó de esta manera a la críticas a la actuación del colegiado Medié Jiménez.

Otro error en el acta

Medié Jiménez es un recién ascendido a LaLiga y no pudo con la presión. Entre los errores del colegiado catalán, otro de bulto fue cuando, en el minuto 87, Róber Pier cometió penalti sobre Zaza, y el árbitro le apuntó la tarjeta amarilla a Luna. El autor de la infracción ya tenía una amarilla y ésta le hubiera supuesto la expulsión. Esto dice el árbitro en el acta sobre la jugada en cuestión: «En el minuto 87, el jugador (22) Luna Rodríguez, Antonio Manuel, fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria». El Levante UD recurrirá la tarjeta.